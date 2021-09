LOSC Mercato : Gourvennec sous pression, le vestiaire a tranché !

Publié par Timothée Jean le 22 septembre 2021 à 12:34

Très critiqué depuis son arrivée aux commandes du LOSC, Jocelyn Gourvennec est sous pression à Lille. À tel point qu’il pourrait prendre la porte à court terme.

LOSC Mercato : Vers un départ de Jocelyn Gourvennec ?

Jocelyn Gourvennec n'a pas la cote. Depuis son arrivée sur le banc du LOSC en juillet dernier en remplacement de Christophe Galtier parti à l'OGC Nice, le technicien français fait régulièrement l'objet de critiques de la part d'observateurs ou supporters du club nordiste. Les causes sont variables : un style de jeu peu attrayant, un coaching pas toujours heureux, un management peu convaincant et des résultats inquiétants.

Lors de la 6e journée de Ligue 1, Lille OSC s’est encore incliné face au RC Lens (1-0) et enchaîne un troisième match sans victoire. Le champion de France en titre réalise un début de saison décevant et l’entraîneur Jocelyn Gourvennec est tenu pour principal coupable. Selon plusieurs sources locales, l'avenir de Gourvennec est incertain à Lille. Malgré cela, le patron du banc lillois conserve toujours le soutien de son vestiaire. Et cela semble parti pour durer.

Le vestiaire à fond derrière Gourvennec

L’Équipe révèle en effet que les joueurs de Lille OSC font totalement confiance à leur entraîneur. Les cadres de l’équipe lilloise sont convaincus que Jocelyn Gourvennec peut encore renverser la situation. Un soutien fondamental qui avait déjà été démontré lors des premières journées du championnat.

Toutefois, le soutien des joueurs n'assure pas un avenir plus éclairci à Jocelyn Gourvennec. L’entraîneur du LOSC devra rapidement trouver des solutions aux nombreux problèmes rencontrés par les Dogues ces dernières semaines. Dans le cas contraire, il pourrait payer cash d'éventuelles mauvaises performances de son équipe. Le LOSC affronte ce mercredi soir (19h) le Stade de Reims dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Les Dogues sont déterminés à renouer avec le succès.