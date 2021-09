PSG Mercato : Grande nouvelle confirmée à Paris pour Pochettino !

Publié par JEAN-LUC D le 22 septembre 2021 à 23:54

Mauricio Pochettino dispose déjà d’un effectif bien riche après le mercato estival de folie réalisé par le PSG. Mais l’entraîneur argentin a encore d’avoir plus de solutions pour les objectifs de la saison et il s’apprête à recevoir un renfort de taille.

Ça se précise pour le retour de Juan Bernat !

Blessé depuis un an, Juan Bernat se rapproche de plus en plus d'un retour dans le groupe de Mauricio Pochettino. Le latéral gauche de 28 ans entrevoit enfin le bout du tunnel et devrait même retrouver très bientôt les pelouses de Ligue 1. Victime d’une rupture du ligament croisé il y a tout juste un an, l’ancien défenseur du Bayern Munich n’avait pas pu rejouer la saison dernière suite à un enchaînement de pépins physiques. Tout d’abord une infection, puis un souci aux adducteurs plus récemment.

Mais d’après les dernières informations glanées par le journal Le Parisien, « Juan Bernat est apte » à reprendre du service avec le Paris Saint-Germain. Absent du groupe qui se déplace à Metz ce mercredi soir, dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1, l’international espagnol ne figurait pourtant pas dans le dernier « point médical. » Le média régional précise que le club parisien a pris sa décision parce que le retour est imminent pour le natif de Cullera.

PSG : Enfin une date pour le retour de Bernat

Face au FC Metz le 16 septembre 2020, Juan Bernat se blessait gravement au genou après un choc avec un milieu de terrain des Grenats. Douze mois plus tard, le joueur du Paris Saint-Germain n'a toujours pas disputé la moindre minute en match officiel avec les Rouge et Bleu. Cependant, l’arrière gauche formé à Valence pourrait rapidement effectuer son retour à la compétition dans l’équipe conduite par Mauricio Pochettino.

Selon Le Parisien, Bernat est totalement rétabli et pourrait même être apte à jouer lors de la réception de Montpellier samedi prochain à 21h. Avec le prêt de Nuno Mendes avec option d’achat en provenance du Sporting Portugal et le retour de Juan Bernat, Pochettino va disposer de deux éléments de métier au poste de défenseur arrière gauche. Forcément une bonne nouvelle pour le coach du vice-champion de France en titre.