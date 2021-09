OM : Jorge Sampaoli confirme bien une décision forte !

Publié par Gary SLM le 23 septembre 2021 à 13:16

L’ OM est deuxième de Ligue 1 derrière le PSG. Son entraîneur Jorge Sampaoli a pris une décision forte qu’il vient d’expérimenter face au SCO d'Angers.

Jorge Sampaoli ne se demonte pas malgré le mauvais résultat

Hier, l’Olympique de Marseille affrontait le SCO d'Angers (0-0) dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Le club olympien n’a pu faire mieux qu'un 0-0 qui ne change rien à son positionnement actuel au classement. Mais avant le match, le technicien argentin avait pris une décision forte, celle de laisser quatre de ses joueurs importants au repos. Ainsi, Luan Peres, Guendouzi, Under et Saliba n’étaient pas dans l'affiche du match contre les Angevins.

Cette décision n’a pas été couronnée par un succès, ce qui ne change rien pour le technicien. À l’approche du match face au RC Lens, l’entraîneur du club phocéen fait savoir qu’il persistera sur cette piste. La rotation mise en place pour éviter de fatiguer ses meilleurs éléments va se poursuivre. Il l’a annoncé en conférence de presse d’après match en expliquant que le résultat n’avait aucun lien avec sa décision.

L'entraîneur de l' OM confirme sa décision de faire tourner

« Nous avons eu 3 ou 4 occasions de marquer des buts pour gagner le match. Nous sommes tombés face à une équipe bien regroupée qui jouait au ballon. Cette équipe voulait tout le temps défendre sans encaisser de but. Sinon la rotation n’a pas entraîné ce résultat (0-0, NDLR), Nous avons changé des joueurs car il le fallait bien », a fait savoir le technicien de l' OM. Avant d’ajouter : « Il faudra s’habituer à cela car on va avoir beaucoup de matchs tous les 3 jours et donc il y aura une rotation naturelle. J’en suis persuadé, ce résultat n’est pas la conséquence de ce turnover. Il est plus lié à un manque de réussite de l’équipe. »