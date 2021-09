Angers - OM : Grosses surprises dans le onze de Sampaoli

Publié par Timothée Jean le 22 septembre 2021 à 20:46

Invaincu en championnat cette saison, l’ OM affronte ce mercredi soir Angers SCO dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Et pour cette rencontre, l’entraineur Jorge Sampaoli a décidé d’effectuer de gros changements dans son onze de départ.

OM : Sampaoli titularise Caleta-Car, Guendouzi sur le banc !

L’Olympique de Marseille réalise un très début de saison. Après sa victoire sans trembler face au Stade Rennais (2-0) le dimanche dernier, le club phocéen occupe désormais la deuxième place du classement de Ligue 1 derrière le PSG, avec un match en retard (contre l’OGC Nice).

En déplacement à Angers ce mercredi (21h), l’ OM va tenter de poursuivre cette belle série de 3 victoires consécutives en Ligue 1. Et face aux Angevins, Jorge Sampaoli a décidé de faire tourner son équipe. L’entraineur marseillais a notamment effectué plusieurs changements dans le secteur défensif.

Jorge Sampaoli a décidé de titulariser le Croate Duje Caleta-Car au détriment de Luan Péres. En manque de temps de jeu, Jordan Amavi est également titulaire en défense central, tandis que l’habituel titulaire à ce poste, William Saliba, débutera sur le banc de touche. Des choix forts qui correspondent aux dernières sorties médiatiques de l’entraineur marseillais qui avait promis des changements dans sa rotation.

Le milieu de terrain de l’ OM a également connu quelques changements. Mattéo Guendouzi debutera la rencontre face à Angers sur le banc de touche. C’est plutôt Valentin Rongier, Boubacar Kamara et Gerson qui animeront le milieu de terrain de l’ OM face à Angers. Luis Henrique sera associé aux virevoltants Bamba Dieng et Amine Harit en attaque. Et dans les buts, Jorge Sampaoli a réaffirmé sa confiance en sa recrue estivale Pau Lopez au détriment de Steve Mandanda.

Les compositions officielles :

OM : Pau Lopez - Caleta-Car, Balerdi, Amavi - Rongier, Kamara, Gerson, Lirola - Luis Henrique, Harit, Dieng

Angers : Bernardoni - Manceau, Traoré, Thomas - Cabot, Mendy, Ounahi, Ebosse - Fulgini, Bahoken, Capelle