PSG Mercato : Hakimi lâche une confidence fantastique sur Paris

Publié par JEAN-LUC D le 23 septembre 2021 à 11:56

Recrue phare du PSG cet été, Achraf Hakimi s’est confié sur le site officiel du club de la capitale. L’ancien latéral droit de l’Inter Milan s’est notamment exprimé sur l’attractivité du Paris Saint-Germain.

Achraf Hakimi et son intégration réussie au PSG

À la recherche d’un arrière droit de classe mondiale, le PSG est allé chercher Achraf Hakimi à l’Inter Milan cet été contre un chèque de 71 millions d’euros. Et au vu des performances de l’international marocain, Leonardo peut se targuer d’avoir mis la main sur un renfort de premier choix. D’ailleurs, le principal concerné se dit heureux d’avoir pu rejoindre une ville comme Paris où il se sent déjà heureux.

« Ça se passe très bien. Je suis heureux dans cette ville et cette équipe incroyable. Tout le monde est très aimable avec moi. Quand je me serai posé, j’irai découvrir la ville, dont on ne me dit que du bien. J’ai très envie de la connaître et d’en profiter (…) Pour l’instant, j’ai dîné près de la Tour Eiffel. Je me suis promené le long du musée du Louvre et je me suis baladé un peu », a confié le défenseur de 22 ans sur PSG TV.

Achraf Hakimi veut marquer l’histoire du Paris SG

Depuis 2011 et l’avènement de QSI, le Paris Saint-Germain est entré dans une autre dimension. Et il n’y a qu’à voir les éléments qui composent l’effectif de Mauricio Pochettino pour s’en convaincre. Cet été, Lionel Messi a même rejoint les Rouge et Bleu. Cap désormais sur la Ligue des champions, ultime rêve des dirigeants qatariens après tant d’investissements. Achraf Hakimi veut participer à écrire cette histoire du PSG.

« Je suis honoré d’avoir signé à Paris. Un grand club, historique, ambitieux. Vous savez l’excellente équipe qu’on a (…) Je suis heureux de faire partie de ce club. J’espère y faire de belles choses et laisser mon nom dans son histoire (…) Et personnellement, profiter et graver mon nom dans l’histoire du PSG », a ajouté le joueur formé au Real Madrid. Et ce n’est pas tout.

Achraf Hakimi et l’attractivité de Paris

Dans cette même interview, le natif de Madrid a également lâché une petite phrase qui en dit long sur l’attractivité du PSG. « Vous savez l’excellente équipe qu’on a, les joueurs qui sont ici et ceux qui veulent venir. Je suis heureux de faire partie de ce club », révèle le Lion de l’Atlas. Comme le confiait déjà son président Nasser Al-Khelaïfi à L’Équipe le 7 juin dernier, le PSG fait aujourd’hui rêver presque tous les grands joueurs de la planète. « Ce que je peux vous dire, et vous pouvez me croire, c'est que tous les grands joueurs veulent venir au PSG », avait lancé l’homme d’affaires qatari.

Quelles nouvelles stars au PSG la saison prochaine ?

Pour les prochaines périodes de recrutement, le Paris Saint-Germain vise plusieurs profils. Désireux de renforcer davantage son milieu de terrain en y apportant notamment plus de créativité, l’actuel leader de Ligue 1 est cité sur les traces de l’international croate Marcelo Brozovic, 28 ans, en fin de contrat à l’Inter Milan. Toujours au milieu de terrain, l’Ivoirien Franck Kessié (24 ans), en fin de contrat à l’AC Milan et le tricolore Paul Pogba, lui aussi libre le 30 juin prochain à Manchester United, sont dans le viseur de Leonardo.

En attaque, pour remplacer éventuellement Kylian Mbappé, Robert Lewandowski (33 ans, Bayern Munich), Mohamed Salah (29 ans, Liverpool) et le jeune international norvégien Erling Haaland (21 ans, Borussia Dortmund) sont les cibles prioritaires des dirigeants parisiens. Les supporters du club de la capitale attendent désormais de savoir quelles sont les nouvelles stars qui vont débarquer à Paris durant les prochains mercatos. Nasser Al-Khelaïfi et l'Émir du Qatar étant déterminés à faire du PSG la plus grande équipe du monde.