OL : Emerson réagit à la victoire des Gones contre Troyes

Publié par Timothée Jean le 23 septembre 2021 à 17:26

Le défenseur de l’ OL, Emerson Palmieri a signé son premier but sous les couleurs lyonnaises hier contre Troyes. À l’issue de la rencontre, le joueur italien s’est confié sur cette première réalisation.

OL - Troyes : Emerson se réjouit de son premier but à Lyon

Battu le week-end dernier par le PSG, l’Olympique Lyonnais cherchait à vite oublier cette contre-performance. C’est désormais chose faite ! Les hommes de Peter Bosz ont très vite relevé la tête avec la réception de l’ESTAC Troyes. Les Lyonnais se sont imposés hier soir 3 buts à 1 face au promu et remontent dans le classement de Ligue 1. Les Gones occupent désormais la 6e place du championnat après sept journées.

Cette rencontre fut également l’occasion pour Emerson Palmieri, arrivé lors du dernier mercato estival, d’inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs. À l’issue du match, le champion d’Europe italien n’a pas caché sa joie. « Je suis très heureux d’avoir marqué ce but avec le maillot lyonnais surtout à un moment où le match était difficile pour nous. Je rentre à la maison avec le cœur léger. Je marque avec mon mauvais pied », a-t-il confié sur le site officiel de l’Olympique Lyonnais.

OL : Emerson Palmieri très utilisé par Peter Bosz

Arrivé en prêt en provenance de Chelsea, Emerson Palmieri s’est très vite imposé dans le couloir gauche de l’ OL. Le défenseur italien enchaîne les titularisations et les bonnes prestations sous ses nouvelles tuniques. Il est épanoui à Lyon et est prêt à tout donner pour atteindre les objectifs de son club cette saison. « Peu importe comment je marque, l’important est d’aider l’équipe, mais ce soir mon pied droit m’a apporté beaucoup de joie », a-t-il conclu. Très utilisé par Peter Bosz, Emerson Palmieri a disputé 5 matchs de Ligue 1 cette saison et va augmenter son temps de jeu au fil de la saison.