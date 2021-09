OM Mercato : 22 M€, Sampaoli défend sa recrue phare !

Publié par Timothée Jean le 25 septembre 2021 à 00:30

Présent en conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur de l’ OM, Jorge Sampaoli, a tenu à défendre son milieu de terrain Gerson. L'international brésilien est arrivé à Marseille avec l’étiquette de recrue la plus chère du mercato estival.

OM Mercato : Jorge Sampaoli défend Gerson

Encore invaincu en championnat, l’Olympique de Marseille occupe la deuxième place de Ligue 1 derrière le PSG, après sept journées. Ce très bon début de saison est à mettre au crédit d’un recrutement estival très ambitieux. La direction de l’ OM s’est en effet attaché les services de dix nouvelles recrues lors de cette fenêtre de transferts. Arrivé en provenance du Brésil, Gerson fait partie de ces nouveaux renforts.

Le milieu de terrain brésilien figure même tout en haut de cette liste puisqu’il est la recrue la plus chère du mercato estival de l’Olympique de Marseille. Transféré de Flamengo contre un montant estimé à environ 22 millions d’euros (bonus compris), Gerson peine à se montrer à la hauteur des attentes placées en lui. Ses perstations sous le maillot phocéen font débat. Malgré tout, avant la réception du Racing Club de Lens ce dimanche au Vélodrome, l’entraineur Jorge Sampaoli a tenu à défendre sa recrue phare, estimant qu'il faut être patient avant de pouvoir juger les prestations du milieu de terrain brésilien. « Il faut toujours une période d'adaptation. On trouve qu'il s'adapte bien », a déclaré le patron du banc de l’ OM en conférence de presse.

Jorge Sampaoli espère un déclic

S'il se montre encore patient avec son milieu de terrain de 24 ans, le technicien de l’Olympique de Marseille espère toutefois qu'un déclic interviendra très prochainement. Il attend un Gerson de niveau international. « Il est devenu international, on attend qu'il soit déterminant avec nous, il l'était dans son ancien club et si on le demande c'est qu'on voit des qualités. On aura besoin de sa meilleure version cette saison », a conclu Jorge Sampaoli.