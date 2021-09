Real Madrid : Eden Hazard menacé, les vérités d’Ancelotti !

Publié par Timothée Jean le 25 septembre 2021 à 03:10

Laissé sur le banc lors du succès du Real Madrid face à Majorque (6-1), Eden Hazard a fait les frais des choix de son entraîneur Carlo Ancelotti. Le technicien madrilène est revenu sur cette décision en conférence de presse.

Real Madrid : Carlo Ancelotti se justifie pour Edenh Hazard

C'est une brillante équipe du Real Madrid qui s'est imposé le mercredi dernier face à Majorque (6-1) dans le cadre de la 6e journée de Liga. Les Madrilènes ont fait preuve d’une grande efficacité face aux Majorcains avec un jeu offensif bien plus séduisant. Trois buts de Marco Asensio, un doublé de Karim Benzema et un dernier but d'Isco ont permis au Real de rester en tête du championnat.

Par ailleurs, ce récital offensif du Real Madrid s’est fait sans Eden Hazard, laissé sur le banc de touche durant l’intégralité de la rencontre. Du coup, l’absence du Belge, accablé par de récurrentes blessures, a rapidement suscité de vifs débats. Le Real Madrid joue-t-il mieux sans l’international belge ? Le Diable rouge doit-il être sacrifié pour faciliter le jeu offensif des Merengues ? L’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti s’est exprimé sur le sujet afin de balayer tous les doutes.

Eden Hazard ne peut pas enchaîner tous les matchs

L’entraineur Real Madrid s’est dans un premier temps montré très rassurant concernant l’été de santé de son attaquant belge. « Hazard travaille bien, il n'a pas de problème physique et c'est le plus important, il a très bien récupéré après la rencontre contre Valence », a assuré Carlo Ancelotti en conférence de presse.

Poursuivant, le tacticien madrilène a expliqué que l’ancien joueur de Chelsea n'était pas prêt à enchaîner tous les matchs. Il devra faire face à une rude concurrence en attaque. « Je ne peux pas promettre qu'il jouera tous les matchs, même s'il est à 100%. Je ne peux pas le garantir cela à personne dans l'équipe », a-t-il déclaré. La lecture des propos du patron du banc du Real Madrid montre qu’Eden Hazard a sans doute quelques soucis à se faire pour sa place de titulaire.