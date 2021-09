PSG Mercato : Un gros coup à 0€ se dessine déjà pour cet hiver !

Publié par JEAN-LUC D le 25 septembre 2021 à 11:10

En fin de contrat et placé dans le viseur du PSG, Franck Kessié pourrait quitter l’AC Milan à la faveur du prochain mercato hivernal. D’ailleurs en Lombardie, les dirigeants milanais ont d’ores et déjà enclenché le processus de sa succession.

Pas d’accord entre Franck Kessié et l’AC Milan

Arrivé en 2019 en provenance de l’Atalanta Bergame pour 24 millions d’euros, Franck Kessié dispute probablement ses derniers mois sous le maillot de l’AC Milan. En fin de contrat le 30 juin prochain, le milieu de terrain n’a pas encore paraphé un nouveau bail et les dernières nouvelles de la presse italienne ne sont pas encourageantes. En effet, d’après les révélations recueillies par La Gazzetta Dello Sport, le club lombard et l’international ivoirien ne parviennent toujours pas à rapprocher leurs positions concernant une prolongation.

Après trois ans passés avec les Rossoneri, le joueur de 24 ans semble avoir des envies d’ailleurs. Surtout que le Paris Saint-Germain est très chaud pour le récupérer dès cet hiver afin de renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino. Pour éviter de le voir partir gratuitement en fin de saison, le club lombard se serait résolu à le vendre en janvier. D’ailleurs, l’AC Milan a d’ores et déjà identifié son successeur.

Un ancien du PSG pour débloquer le dossier Franck Kessié ?

Après un été particulièrement dense et des arrivées historiques comme celles de Lionel Messi et Sergio Ramos, le Paris Saint-Germain entend poursuivre son offensive sur le marché afin de débusquer de nouvelles opportunités pour l’équipe de Mauricio Pochettino. Après avoir chipé Gianluigi Donnarumma pour 0 euro, Leonardo s’apprête à frapper un second gros coup à l’AC Milan avec Franck Kessié. Conscients de la capacité de persuasion du PSG, les dirigeants milanais veulent déjà rapatrier Yacine Adli.

Recruté pour 8 millions d’euros dans les derniers jours du mercato estival avant d’être prêté dans la foulée aux Girondins de Bordeaux, le milieu de terrain formé au Paris SG pourrait bien retrouver le club lombard plus tôt que prévu. À en croire La Gazzetta Dello Sport, l’international espoir français de 21 ans pourrait rejoindre son nouveau club dès janvier si Franck Kessié venait à signer à Paris dans cette même période.

Affaire à suivre donc…