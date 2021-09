Montpellier HSC : Dall'Oglio inquiet pour l'un de ses joueurs !

Publié par Clément M. le 26 septembre 2021 à 04:45

Outre la défaite 2 buts à 0 concédée au Parc des Princes face au PSG samedi soir, Montpellier a également perdu l'un de ses joueurs sur blessure : Matheus Thuler. Le défenseur brésilien a effectivement demandé lui même à sortir, visiblement touché à une cuisse, à la suite d'une action banale où il semble même s'être blessé tout seul lors d'un duel avec Kylian Mbappé.

Montpellier craint le pire pour son défenseur

Intérrogé en conférence de presse d'après-match, l'entraîneur de Montpellier, Olivier Dall'Oglio, s'est exprimé quant à la sortie sur blessure de son défenseur Matheus Thuler. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce dernier n'était pas forcément optimiste... "Ce n'est pas bon signe. Quand tu t'arrêtes comme ça, d'un coup net, ce n'est jamais très bon." Il faudra tout de même attendre que le jeune défenseur brésilien passe des examens médicaux plus poussés pour connaître la gravité de sa blessure et en conséquence la durée de son indisponibilité.

Cette blessure représente en tout cas une nouvelle embûche dans le début de saison du Brésilien. L'ex joueur de Flamengo avait effectivement déjà raté le précédent match de son équipe face à Bordeaux pour cause de suspension. Pour rappel, ce dernier avait été exclu lors de la rencontre face à Troyes le week-end dernier après avoir écopé de deux cartons jaunes...

Un casse-tête en défense pour Dall'Oglio ?

Une blessure qui tombe en tout cas au mauvais moment étant donné que le secteur défensif du MHSC est loin d'être plétorique. Montpellier se passe en effet déjà des services de Pedro Mendes, gravement blessé à un genou au mois d'avril, et qui ne devrait faire son retour qu'au moins de novembre ou décembre.

Heureusement, absent du déplacement à Paris, Mamadou Sakho devrait lui signer son retour le week-end prochain pour affronter Strasbourg au Stade de la Mosson. Le jeune défenseur Maxime Estève, qui vient tout juste de signer son premier contrat pro et qui enchaîne les titularisations cette saison, devrait lui aussi être de la partie.