PSG : Les bonnes nouvelles s'enchaînent à Paris avant City !

Publié par Clément M. le 26 septembre 2021 à 16:05

Après l'annonce de sa blessure contractée face à l' OL, Lionnel Messi était plus qu'incertain pour affronter Manchester City avec le PSG mardi soir dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Finalement la Pulga devrait bien prendre part au choc du Groupe A, qui pourrait déjà être décisif dans la course à la 1ère place. Tout comme son coéquipier Marco Verratti qui serait lui aussi sur le chemin du retour après une blessure au genou.

Messi apte pour affronter City ?

Remplacé à quinze minutes de la fin de la partie dimanche dernier face à l'Olympique Lyonnais, Lionel Messi n'avait pas masqué son agacement. Toutefois, les examens passés par ce dernier le lendemain du match avaient révélé une lession à un genou, le privant du déplacement à Metz en milieu de semaine et de la réception de Montpellier ce week-end.

Néanmoins, après avoir été incertain, Lionel Messi pourrait être remis à temps de sa blessure pour affronter Manchester City. L'ex barcelonais a effectivement pris part à l'entraînement collectif au Camp des Loges ce dimanche matin. De même d'après RMC Sport, le staff parisien serait optimiste quant à sa présence sur le terrain du Parc des Princes mardi soir. Même si d'après cette même source, la participation de l'Argentin au choc face à City se déciderait très propablement demain, après les résultats de nouveaux tests médicaux.

PSG : Verratti également de retour ?

Et puis comme une bonne nouvelle arrive rarement seule, Marco Verratti était lui aussi de retour à l'entraînement ce matin. Pour rappel, le champion d'Europe italien, sacré avec la Nazionale cet été, soigne une blessure au genou qu'il traine depuis la trêve interntionale début septembre. Son retour dans le groupe pour affronter le champion d'Angleterre et le vice champion d'Europe serait en tout cas un atout de poids et non négligeable pour le PSG. Même si comme l'a annoncé l'Equipe, le staff parisien ne prendra aucun risque avec l'Italien afin d'éviter une éventuelle rechute.

Une chose est sûre, la présence de Lionel Messi et de Marco Verratti dans le groupe parisien, au côté de Mbappé et Neymar, serait un véritable plus pour le Paris Saint-Germain pour affronter les Citizens.