Publié par JEAN-LUC D le 19 mars 2023 à 16:51

Désireux de recomposer son effectif après sa nouvelle désillusion en Ligue des Champions, le PSG ne considèrerait plus Marco Verratti comme un élément intransférable.

Malgré une récente prolongation le liant au Paris Saint-Germain jusqu’au 30 juin 2026, Marco Verratti pourrait changer d’air au terme de la saison en cours. Sévèrement critiqué après l’élimination des Rouge et Bleu en huitième de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich, le milieu de terrain de 30 ans réfléchirait sérieusement à son avenir avec le club de la capitale française. En Italie, le journaliste Paolo Bargiggia assure ce dimanche que les dirigeants du PSG ne seraient pas aussi intransigeants en ce qui concerne le « Petit Hibou .»

Sur sa page Twitter, le spécialiste mercato indique notamment que Luis Campos souhaiterait se séparer de Verratti et qu’en cas d’offre convenable lors du prochain mercato estival, un bon de sortie pourrait être délivré à l’international italien. « À Paris on veut le virer et les clubs italiens arrivent pour l'accueillir à bras ouverts », écrit Paolo Bargiggia. En cas de départ, le coéquipier de Lionel Messi pourrait rapidement rebondir en Série A.

PSG Mercato : La Juve prête à récupérer Marco Verratti

Arrivé incognito à l’été 2012 en provenance de Delfino Pescara, en Serie B, Marco Verratti pourrait être en train de disputer ses derniers mois sous les couleurs du Paris Saint-Germain. D’après les informations relayées ces derniers jours par Calciomercato, les dirigeants de la Juventus Turin suivraient avec une attention particulière la situation du numéro 6 parisien. Alors que Leandro Paredes ne devrait pas être conservé et qu’Adrien Rabiot, en fin de contrat en juin prochain n’a toujours pas prolongé, la Vieille Dame serait prête à faire une offre à Paris si Verratti était effectivement placé sur le marché des transferts dans les mois à venir.

Affaire à suivre donc…