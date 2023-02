PSG : Verratti envoie un message fort à Kimpembe après Marseille

Publié par JEAN-LUC D le 27 février 2023 à 18:53

Titulaire au Vélodrome hier soir, Presnel Kimpembe est sorti à la 13e minute du Classico entre l’OM et le PSG. Marco Verratti a eu quelques mots pour son coéquipier après la victoire des Rouge et Bleu.

La démonstration de force du Paris Saint-Germain dimanche soir face à l’Olympique de Marseille (3-0) a été entachée par la grave blessure de Presnel Kimpembe. Victime d’une rupture du tendon d’Achille droit, le défenseur central de 27 ans ne rejouera plus avec ses coéquipiers jusqu’à la fin de la saison. Après la victoire des Rouge et Bleu, Marco Verratti a donc dédié cet éclatant succès à son partenaire.

« Ça fait de la peine, il avait travaillé très très dur pour revenir. Il était revenu, c'est un joueur indispensable à cette équipe. Il défend très bien. Ça fait de la peine, cette victoire c'est aussi pour lui. Il nous l'a demandé à la mi-temps, on est content de lui faire ce petit cadeau », a déclaré le milieu de terrain italien dans des propos repris par le quotidien L’Équipe.

Le PSG a confirmé le gros coup dur pour Kimpembe

Après Neymar, le Paris Saint-Germain a enregistré un second gros coup dur, dimanche soir, à une dizaine de jours de son choc des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Sorti sur civière à la 13e minute du Clasico contre l'OM en Ligue 1, Presnel Kimpembe ne devrait pas rejouer jusqu’à l’exercice prochain, selon les propos de son entraîneur.

« Il y avait la présence de Presnel Kimpembe qui malheureusement s'est blessé gravement et qui sera indisponible jusqu'à la fin de la saison. Il a une très grosse douleur au tendon d'Achille, on pense que c'est grave », a expliqué Christophe Galtier au micro de Prime Video. Dans un communiqué officiel, le Paris SG a annoncé une « une rupture du tendon d'Achille droit » pour son vice-capitaine. Alors qu’il devrait passer à nouveau sur le billard pour une nouvelle opération, le Champion du monde 2018 devrait manquer entre huit et neuf mois de compétition.