PSG : Enorme coup de massue pour Paris avant Metz !

C’est un véritable coup dur pour le PSG. Après la victoire laborieuse contre l’Olympique Lyonnais ce dimanche (2-1), les Rouge et Bleu viennent d’apprendre une terrible nouvelle, à la veille d’un déplacement important à Metz.

PSG : Les Parisiens perdent leur superstar Leo Messi

Sorti à la 76e minute contre Lyon dimanche, remplacé par Hakimi, le sextuple Ballon d’Or, Lionel Messi, avait fait les gros titres, en refusant de serrer la main à son coach Mauricio Pochettino. Ces images ont provoqué une vague d’incompréhension chez les supporters, qui ne concevaient pas que La Pulga puisse sortir si tôt dans le match. Seulement, aujourd’hui, les raisons de cette sortie prématurée ont été dévoilées, et ont de quoi faire trembler le Parc des Princes.

Lionel Messi aurait reçu un coup face à l'OL et serait donc sortie par précaution. "Pour expliquer ce qui s'est passé pendant le match, on regarde les joueurs on a vu qu'il vérifiait son genou. Après une frappe on a vu qu'il se touchait le genou. Quand on a vu ça, on a pris une décision. On était content de sa performance. Je suis content de son engagement et de sa performance. Il n'a pas marqué mais il a été très bien", a annoncé le coach argentin aujourd’hui en conférence de presse.

Si on pensait cette blessure anecdotique, le club a aujourd’hui publié un communiqué faisant état de la gravité du choc reçu. Le club a annoncé une contusion osseuse au genou gauche, rendant la présence du joueur impossible contre Metz mercredi, et peut-être même ce week-end. Le PSG ajoute qu'un "nouveau point sera effectué dans 48 heures".

Mauricio Pochettino devra composer sans sa recrue star de l’été et pourrait ainsi opter pour une formation à 3 milieux, en opposition avec le 4-2-3-1 aligné dimanche, peu convaincant. De son côté, Lionel Messi devra encore patienter pour enfin exprimer toute sa classe aux yeux de la Ligue 1, lui qui peine depuis la reprise à enchainer les matchs avec Paris.

