PSG Mercato : Luis Campos a programmé trois signatures fantastiques

Publié par JEAN-LUC D le 20 juillet 2022 à 07:11

PSG Mercato : Très actif sur le marché des transferts pour renforcer l’effectif du Paris SG, Luis Campos se concentre aussi sur certains dossiers internes.

PSG Mercato : Luis Campos a tranché pour trois cadres du Paris SG

Si Luis Campos s’active pour renforcer l’équipe de Christophe Galtier, la direction du Paris Saint-Germain n’oublie pas pour autant ses cadres les plus méritants. Décidé à ne pas se retrouver dans la même situation qu'avec Kylian Mbappé cet été, le club de la capitale travaille en coulisses afin d'anticiper les négociations pour les prolongations de Marquinhos, Marco Verratti et de Presnel Kimpembe. Tous les trois sont liés aux Rouge et Bleu jusqu’en juin 2024.

D’après les informations du quotidien L’Équipe, Luis Campos et Christophe Galtier sont unanimes sur le fait qu’il est difficile d’imaginer ces trois leaders du vestiaire ne pas continuer l’aventure avec le Paris SG. À compter du 1er septembre, donc après le mercato estival, le Champion de France va donc débuter des négociations pour renouveler les contrats de Marquinhos, Marco Verratti, mais surtout celui de Presnel Kimpembe concerné par d’intenses rumeurs de départ.

PSG Mercato : Le Paris SG peut compter sur Marquinhos, Verratti et Kimpembe

Pur produit du centre de formation du Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe n’a pas demandé à partir cet été et entend bien aider son club de coeur à remporter sa première Ligue des Champions. Malgré l’intérêt confirmé de Chelsea et de la Juventus Turin, l’international français de 26 ans devrait poursuivre l’aventure avec les Rouge et Bleu. Selon L’Équipe, le PSG discutera d’une prolongation avec son défenseur. Même son de cloche pour le milieu de terrain Marco Verratti.

Arrivé en juillet 2012, l’international italien est heureux à Paris et n’a jamais caché son envie de rester toute sa carrière au PSG. D’ailleurs, il a récemment manifesté le désir de demander la nationalité française. En effet, toujours d'après L’Équipe, Marquinhos est déjà en discussions pour parapher un nouveau bail. Arrivé en 2013, le capitaine du Paris SG espère lui aussi terminer sa carrière dans la capitale. Sauf énorme revirement, les trois tauliers de l’effectif parisien devraient donc poursuivre leur aventure au Camp des Loges au-delà de cet été.