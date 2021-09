OM Mercato : Après Fofana, un autre échec à Lens dévoilé

Publié par Ange A. le 27 septembre 2021 à 07:25

Bien que particulièrement actif lors du dernier mercato estival, l’Olympique de Marseille a essuyé quelques refus sur le marché des transferts. Un défenseur aujourd’hui au RC Lens a notamment recalé l’ OM de Pablo Longoria cet été.

L’ OM recalé par un jeune défenseur prometteur

L’Olympique de Marseille s’est considérablement renforcé cet été. Une dizaine de joueurs ont rejoint l’ OM lors de la dernière fenêtre des transferts. Si Pablo Longoria a réussi à boucler de nombreuses signatures, le président marseillais a également été débouté sur certaines pistes. C’est notamment le cas avec Christopher Wooh, alors pensionnaire de l’AS Nancy Lorraine. L’Équipe assure que le défenseur central de 20 ans était courtisé dès le printemps par Marseille. Mais au final, le jeune défenseur a recalé le club phocéen et le Stade Rennais au profit du RC Lens. Le quotidien sportif croit savoir pourquoi le néo-Sang et Or a opéré ce choix.

Pourquoi Wooh a snobé l’Olympique de Marseille

Le journal indique que Christopher Wooh voulait disposer d’un meilleur temps de jeu en rejoignant l’élite. Avec la concurrence à l’Olympique de Marseille, il n’aurait pas été certain qu’il dispose d’un temps de jeu satisfaisant. D’où son choix de rejoindre le RC Lens. Avec les Sang et Or, il a déjà disputé quatre matchs de Ligue 1 cette saison, dont trois en tant que titulaire. Profitant de la suspension de l’Autrichien Kevin Danso, le défenseur franco-camerounais a été titularisé ce dimanche lors de la victoire de Lens contre Marseille à l’Orange Vélodrome (2-3). Recruté en tant qu’agent libre, le natif de Louvres s’est engagé avec le club artésien pour quatre saisons, soit jusqu’en 2025.