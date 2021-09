LOSC Mercato : La porte s’ouvre pour le départ de Renato Sanches

Publié par Timothée Jean le 27 septembre 2021 à 13:15

Annoncé sur le départ lors du mercato estival, Renato Sanches est finalement resté au LOSC cette saison. Le milieu offensif a cependant peu de chances d’aller au bout de son contrat expirant en juin 2023 avec les Dogues.

LOSC Mercato : Létang confirme un éventuel départ de Renato Sanches

Renato Sanches a vécu un mercato estival très mouvementé. Auteur d’une belle dernière saison sous les couleurs lilloises, l’international portugais était annoncé un peu partout en Europe. Son nom a circulé durant plusieurs semaines en Premier League et en Liga, sans succès. Ces pistes tombées à l’eau, le joueur de 24 ans est finalement resté au LOSC.

Pourtant son avenir au LOSC reste toujours incertain. Renato Sanches pourrait même quitter les pensionnaires du Domaine du Luchin dès le prochain mercato. Interrogé par BFM Lille, le président du LOSC, Olivier Létang, a une nouvelle fois ouvert la porte à un départ de son milieu offensif. Le dirigeant lillois s’est dit prêt à céder son jeune joueur à condition de recevoir une offre satisfaisante. « Je me suis déjà exprimé dessus. Si une offre d’un grand club arrive, Renato (Sanches) pourra partir. (…) On verra ce qu’il se passera, mais pour l’instant, il est avec nous et il est heureux de l’être », a-t-il expliqué.

Des clubs toujours à l’affût pour Renato Sanches

Le président Olivier Létang espère donc toucher un joli chèque sur le probable départ de son joueur. « On a vu qu’il avait su montrer un niveau de performance intéressant lors de son retour de blessure en fin de saison », a-t-il ajouté. Le FC Barcelone, qui suit Renato Sanchez depuis de longues dates, pourrait donc revenir à la charge. Liverpool serait également intéressé par le profil de l’ancien joueur du Bayern Munich. Reste à savoir combien réclamera la direction en janvier prochain pour céder son milieu de terrain.