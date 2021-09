OM Mercato : 12M€, Longoria aiguillonné sur un super coup en L1 !

Publié par JEAN-LUC D le 28 septembre 2021 à 05:21

Jorge Sampaoli veut d’autres renforts à l’ OM pour le prochain mercato hivernal. L’une des révélations de la saison en Ligue 1vient ainsi d’être conseillé à l’Olympique de Marseille.

Longoria prêt à investir sur un milieu de terrain ?

Malgré les renforts de Gerson, Mattéo Guendouzi et Amine Harit, l’Olympique de Marseille pourrait encore accueillir un autre milieu de terrain lors du mercato d’hiver. En effet, si la priorité du moment est le recrutement d’un attaquant supplémentaire capable d’épauler Arkadiusz Milik, l’OM pourrait également lancer une offensive pour un milieu de terrain en janvier. D’autant que Gerson ne semble pas encore donner pleine satisfaction aux dirigeants marseillais. Pablo Longoria pourrait ainsi trouver son bonheur dans une autre équipe de Ligue 1. En tout cas, Daniel Riolo en est entièrement convaincu.

Mercato OM : Seko Fofana conseillé à Marseille

S’il y a bien un joueur qui a crevé l’écran dimanche soir au Vélodrome durant la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le RC Lens, c’est Seko Fofana. Les statistiques le prouvent. En plus d'avoir fourni deux passes clés à ses coéquipiers, le milieu de terrain des Sang et Or présente sur ce match un bilan de 91,1% de passes réussies et ont réussi 5 de ses 6 dribbles. Présent en conférence d’après match, Franck Haise a refusé de s'étendre sur la performance individuelle de l’international ivoirien, mais l'entraîneur du RCL a avoué que, comme l’ensemble de son équipe, le joueur de 26 ans a réalisé «un match exceptionnel. »

Une prestation qui a fait dire à Daniel Riolo que Seko Fofana est le milieu de terrain parfait qu’il faut à Marseille. « Un mec au milieu comme Seko Fofana, Marseille ne l’a pas. Il est vraiment fort ce joueur. J’y pensais en le regardant et je me disais qu’un mec comme ça dans le jeu de l’OM et ce que demande Sampaoli, lui apporterait beaucoup au jeu de l’OM » a expliqué le consultant sur RMC Sport. Longoria et Sampaoli sont donc prévenus.