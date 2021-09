Atlético Madrid Mercato : Griezmann se livre enfin sur son mal-être

Publié par Thomas le 29 septembre 2021 à 12:03

Auteur d’un début de saison décevant, l’attaquant tricolore Antoine Griezmann a enfin marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs hier soir en Ligue des champions. Le début de la rédemption pour le natif de Mâcon, qui vit depuis plusieurs semaines une situation tendue à l’Atlético Madrid, et qui se livre enfin.

Atlético Madrid : Griezmann, "Je ne trouvais pas ma place"

Muet depuis son retour chez les Colchoneros, Antoine Griezmann a enfin débloqué son compteur hier soir au terme d’une rencontre sulfureuse contre l’AC Milan. Pourtant dominateurs, les Rossoneri se sont fait surprendre à 10 minutes de la fin du match, par une jolie reprise du Français, crucifiant son compatriote Mike Maignan dans les buts.

Dans une fin de match irrespirable, c’est l’inévitable Luis Suarez qui a finalement donné la victoire aux Rojiblancos en convertissant un penalty litigieux à la 97e minute. Entré en jeu à la 60e minute à la place de João Félix, Griezmann s’est enfin montré à l’aise dans son nouvel effectif, et a même été élu "homme de la rencontre". L’ancien barcelonais vit depuis son retour à Madrid, une passe difficile, ponctuée par des mauvaises prestations qu'il reconnaît lui-même, et une rancœur encore présente des supporters.

Après la rencontre, Griezmann est revenu sur ses débuts délicats à l’Atlético, et s’est confié sur son mal-être présent depuis la reprise. "Il y avait une part de vérité dans toutes les critiques, confirme-t-il. Je ne me sentais pas à l’aise, je ne trouvais pas ma place, mais avec l’aide de mes partenaires et coach, qui croient en moi, je ne peux que m’améliorer." Ces critiques auxquelles fait référence Grizou, sont celles des supporters madrilènes, qui n’ont toujours pas digéré le transfert de l’ancien chouchou du club vers le Barça en 2019. De son côté, le grand espoir portugais João Félix, a rappelé l’importance de son nouveau coéquipier dans l’histoire du club. "Griezmann est l’un des joueurs les plus importants de l’histoire de l’Altético Madrid", a voulu rappeler l’ancien joueur du Benfica après la rencontre.

