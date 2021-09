OM : Les consignes fermes de Jorge Sampaoli contre Galatasaray

Publié par Timothée Jean le 29 septembre 2021 à 18:13

Toujours en vie dans le « groupe de la mort » de la Ligue Europa, l’ OM joue peut-être son avenir européen ce jeudi soir face à Galatasaray. Présent en conférence d’avant-match, Jorge Sampaoli a fait passer des consignes fermes sur cette rencontre.

OM : Defaite interdite pour Sampaoli face à Galatasaray

Dès la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa, l’ Olympique de Marseille joue très gros face à Galatasaray. Après un match nul face à Lokomotiv Moscou (1-1), un mauvais résultat face aux Turcs ce jeudi soir (21h) au Vélodrome n’arrangerait pas les affaires des Olympiens. D’autant plus que le Galatasaray a parfaitement entamé cette Ligue Europa en battant la Lazio Rome (1-0). Les Turcs occupent la première du groupe E et forcément la pression est immense sur le club phocéen.

Un résultat négatif face aux Turcs sera catastrophique pour l’Olympique de Marseille, déterminé à se qualifier pour les huitièmes de finale. C’est pourquoi Jorge Sampaoli a lancé le mot d’ordre en conférence de presse. Une défaite est interdite face à Galatasaray. « Le match de demain est très important. Nous avons deux matchs contre la Lazio (aller-retour) après. Donc il est impératif de gagner demain face à Galatasaray », a rappelé l’entraîneur marseillais, en quête de sa première victoire dans cette compétition cette saison.

Le plan de Sampaoli pour battre Galatasaray

Jorge Sampaoli estime que l’ OM n’a plus le droit à l’erreur. S’il s’attend à un match compliqué face à un club « expérimenté », le coach marseillais a un plan pour remporter la victoire à domicile. Il demande plus détermination, de concentration et d’efficacité à ses joueurs afin de remporter avec les trois points.

« Nous avons face à nous une équipe de Galatasaray qui construit son match d'une manière différente. C'est une équipe qui joue de manière très intense sans le ballon. Il va falloir que l'on se structure pour jouer et attaquer de manière plus constructive. Il faudra être présent dans les transitions », a-t-il déclaré. Les dirigeants de l' OM sont déterminés pour ce rendez-vous important.