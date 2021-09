OL : Une recrue de Bosz tance déjà l' ASSE pour le derby

Publié par Ange A. le 30 septembre 2021 à 07:35

Arrivé à l’Olympique Lyonnais cet été, Xherdan Shaqiri accorde une importance particulière au derby entre l’ OL et l’ASSE. Dimanche, les deux rivaux vont d’ailleurs s’affronter en clôture de la 9e journée de Ligue 1 Uber Eats.

Xherdan Shaqiri lance déjà le derby contre Saint-Étienne

L’Olympique Lyonnais se déplace ce dimanche sur la pelouse de l’AS Saint-Étienne pour l’affiche de la 9e journée de Ligue 1. Nouvel attaquant de l’ OL, Xherdan Shaqiri a adressé un message clair à la veille de ce déplacement à Geoffroy-Guichard. Le capitaine de la sélection suisse est confiant et espère ramener une victoire du Chaudron. Les Gones restent sur un nul frustrant au Groupama Stadium contre le FC Lorient (1-1) en championnat. Pour le Suisse, le match de ce jeudi contre Bröndby en Ligue Europa permettra de préparer au mieux cet important rendez-vous dans le Rhône-et-Saône.

Shaqiri vise un 6/6 avec l’ OL contre l’ ASSE

Pour Xherdan Shaqiri, l’Olympique Lyonnais se doit d’enchaîner deux succès de suite cette semaine. En pleine confiance, le nouvel attaquant est serein. « Je me sens de mieux en mieux. Je suis vraiment très bien à l’OL. J’ai entendu parler du derby bien sûr. J’ai connu ce type de match avec Liverpool contre Everton. Je sais que c’est un match très important. Maintenant, la venue de Bröndby est décisive. Maintenant, je fais très attention avec les enchaînements de match pour éviter les risques de blessure. Et ce serait vraiment très bien d’avoir 6 points dimanche soir, 3 contre Bröndby, et 3 contre Saint-Étienne », a déclaré le capitaine de la Nati dans un entretien au Progrès. Avant d’affronter son ennemi historique, Lyon pointe à la 7e place du classement. Son ennemi juré est lanterne rouge du championnat.