ASSE OL : Avant le derby, gros coup dur confirmé pour Claude Puel

Publié par JEAN-LUC D le 30 septembre 2021 à 06:05

Lanterne rouge après huit matches de championnat, l’ ASSE accueille l’ OL, dimanche soir, à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1. Avant ce choc, qui constitue le premier derby de la saison, Claude Puel, l’entraîneur des Verts, ne reçoit pas de bonnes nouvelles concernant son effectif.

ASSE : Claude Puel va perdre 3 titulaires en octobre

Une nouvelle trêve internationale se profile à grands pas et trois joueurs de l’AS Saint-Étienne ont été convoqués avec leur sélection respective. Chez les Verts, Harold Moukoudi et Yvan Neyou rejoindront ainsi le Cameroun tandis que Miguel Trauco retrouvera quant à lui le Pérou. L’arrière gauche de 29 ans va participer notamment aux rencontres que le Pérou disputera contre le Chili (la nuit du 7 au 8 octobre à Lima), la Bolivie (le 10 octobre à La Paz) et à l'Argentine (la nuit du 14 au 15 octobre à Buenos Aires) pour le compte des éliminatoires de la coupe du Monde 2022.

Harold Moukoudi et Yvan Neyou font quant à eux partie des 27 Lions Indomptables sélectionnés pour affronter le Mozambique, le 8 octobre au Cameroun et le 11 octobre à Tanger dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le défenseur central stéphanois avait disputé l'intégralité des deux dernières rencontres de sa sélection en septembre dernier tandis que le milieu de terrain était entré en jeu face au Malawi, mais était resté sur le banc en Côte d'Ivoire.

Mauvaise nouvelle toutefois pour l’AS Saint-Étienne qui passe déjà par des moments avec une dernière place au classement du championnat français puisque Claude Puel va devoir composer sans ces trois joueurs lors des prochaines joutes du club ligérien. Une situation qui en rajoute à la galère de Claude Puel, injustement critiqué selon Denis Balbir.

ASSE : Denis Balbir défend Puel avant le derby

À quelques jours du derby contre l’Olympique Lyonnais, l’AS Saint-Étienne traverse une énorme crise avec notamment un probable licenciement de son entraîneur Claude Puel. Une situation injuste pour Denis Balbir qui pense que l’entraîneur de l’ASSE fait avec les moyens dont il dispose.

« Tous les vents sont contraires actuellement et la colère commence à monter. Une colère qui vise désormais le staff et Claude Puel, pour la première fois vilipendée par les supporters. Le Manager des Verts joue-t-il sa place sur le derby de dimanche ? Forcément qu’il est en danger avec la réception de Lyon, un match qui n’est pas comme les autres. Est-ce que le virer résoudrait les choses ?

Déjà, ce ne serait pas facile vu les émoluments de l’entraîneur, mais au-delà de ça, il faut avoir une solution de secours. Je ne suis pas certain que les dirigeants en ont une. D’un autre côté, c’est tellement facile de faire sauter le fusible de l’entraîneur… », a analysé le consultant de But Football Club.