L’ASSE suivrait de très près la situation contractuelle de Harold Moukoudi, défenseur central évoluant à l’AEK Athènes, passé par Saint-Etienne.

Mercato ASSE : Laurent Batlles cherche un défenseur central

La prochaine recrue estivale de l’ASSE devrait probablement être un défenseur central. Laurent Batlles a dévoilé une partie du mercato estival stéphanois, en indiquant qu’il attend un arrière axial et un joueur offensif polyvalent. L’AS Saint-Etienne a déjà engagé Ibrahim Sissoko gratuitement, à la place de Jean-Philippe Krasso, meilleur buteur des Verts la saison dernière, parti à l’Étoile Rouge de Belgrade (en Serbie).

L’arrivée d’un défenseur central est donc la priorité. L’ASSE avait concédé 57 buts en 38 matchs la saison dernière et devra colmater ses brèches en défense. Un défenseur du niveau du capitaine Anthony Briançon est recherché, et Loïc Perrin a confirmé des pistes et des négociations en cours depuis des semaines pour renforcer les Verts.

Deux offres pour Harold Moukoudi, l'ASSE attend un chèque

Comme il l’a fait pour convaincre Ibrahim Sissoko (grosse prime à la signature), le club ligérien va devoir sortir le chéquier pour attirer des joueurs cet été. La direction stéphanoise a reçu un premier chèque du transfert définitif de Mahdi Camara au Stade Brestois. Elle va toucher un deuxième chèque du même club sur la vente de Franck Honorat au Borussia Mönchengladbach.

L’ASSE suit aussi de près les mouvements de Harold Moukoudi, son ancien défenseur. Ce dernier avait été cédé à l’AEK Athènes en août 2022, sans indemnité de transfert. Mais les Verts auraient négocié un pourcentage de 30% à la revente comme avec Franck Honorat, selon Evect. Le défenseur camerounais intéresse le RC Lens ainsi que le FC Bruges.

Les deux clubs auraient transmis des offres au club grec pour recruter son imposant arrière, selon les informations de Sport24. L'une de ces propositions serait proche des 8 millions d'euros. Si Harold Moukoudi est finalement transféré à ce montant, l’ASSE percevrait près de 2,5 millions d'euros. Une somme qui pourrait l’aider à faire son marché estival.