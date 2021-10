Stade Brestois : Le terrible aveu de Der Zakarian après Nice

Publié par Ange A. le 03 octobre 2021 à 02:45

Avant-dernier de Ligue 1, le Stade Brestois s’est de nouveau incliné samedi contre l’OGC Nice (2-1). Entraîneur de Brest, Michel Der Zakarian a livré un constant poignant après ce nouveau revers des siens en championnat.

La série noire se poursuit pour le Stade Brestois

Michel Der Zakarian n’y arrive pas pour ses débuts avec le Stade Brestois. Samedi, Brest a été battu par l’OGC Nice (2-1) à l’Allianz Riviera lors de la 9e journée de Ligue 1 Uber Eats. Jean-Clair Tobibo (45e) et Melvin Bard (61e) ont permis au club azuréen de dominer le club finistérien. Le but de Franck Honorat dans le temps additionnel a permis aux visiteurs de sauver l’honneur. Contre les Aiglons, la Team Pirate a concédé sa troisième défaite de rang, sa cinquième de la saison. Le club finistérien ne s’est toujours pas imposé cette saison et pointe à la 19e place du classement. Quant à son bourreau du soir, il monte provisoirement sur la dernière marche du podium grâce à sa victoire. Un succès mérité pour les hommes de Christophe Galtier selon le coach brestois.

L’aveu d’impuissance de Der Zakarian après Nice

Pour Michel Der Zakarian, le Stade Brestois n’avait que peu de chances de lutter avec l’OGC Nice. « On est tombé sur une équipe bien plus forte que nous. Avec nos moyens, on s’est battu. Ce qu’il faut c’est combattre ensemble et de beaux jours arriveront. On savait que ça allait être difficile, notamment sur les couloirs », a déclaré le coach de Brest après la rencontre. L’entraîneur brestois espère relever la tête après cette nouvelle contreperformance. « On est en difficulté, on est dans les 3 derniers. On va se battre. Tous les matchs sont importants, il va falloir se dépuceler à un moment donné pour arracher la première victoire », a-t-il indiqué. Battu par Nice, le SB29 va tenter d’enclencher une nouvelle dynamique contre le Stade de Reims.

Les plus gros ratés des stars du foot