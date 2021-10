Man City Mercato : Le grand regret de Guardiola après Paris

Publié par Ange A. le 03 octobre 2021 à 06:30

Manchester City défie Liverpool ce samedi à Anfield pour le choc de la 8e journée de Premier League. Pour Pep Guardiola, son équipe part avec un handicap contre les Reds.

Pep Guardiola affiche son plus grand regret

Après deux matchs sans victoire, et surtout sa défaite contre le Paris Saint-Germain, Manchester City va tenter de renouer avec le succès ce dimanche. Les Skyblues se déplacent sur le terrain de Liverpool pour la 8e journée de Premier League. Avant de se rendre à Anfield, Pep Guardiola pointe l’une des grosses carences de son équipe. Depuis le départ de Sergio Agüero, le champion d’Angleterre joue sans un véritable avant-centre d’après le technicien catalan. « Nous jouons de cette manière, mais nous ne pouvons pas toujours le faire. Nous devons attaquer les espaces dans le dernier tiers du terrain avec plus de monde. Nous n’avons pas d'attaquant de surface, qui sent le but. Nous n’avons pas ce type de joueur », a déploré l’ancien coach du Barça.

Une grosse offensive pour Mbappé ?

Suite au départ de Sergio Agüero vers le FC Barcelone, Pep Guardiola a tenté en vain de recruter Harry Kane cet été. Ouvert à un départ de Tottenham, l’avant-centre des Spurs a été recalé par sa direction. Dans les derniers jours du mercato, c’est Cristiano Ronaldo qui a failli rejoindre Manchester City. Mais CR7 a été convaincu par Sir Alex Ferguson de revenir à Old Trafford où il faitde nouveau le bonheur de l’ennemi United. Pour l’été à venir, le club anglais va tenter d’enrôler Kylian Mbappé. Un surprenant coup à zéro euro tant les Skyblues sont habitués aux dépenses faramineuses lors des mercatos. L’attaquant de 22 ans sera en effet en fin de contrat. Rien n’indique jusqu’ici qu’il va prolonger son bail avec le PSG. Si Paris ne semble plus présenter une menace dans ce dossier, City devra surtout composer avec la concurrence du Real Madrid. Prétendant de longue date du Bondynois, le club espagnol entend le recruter gratuitement l’été prochain après avoir vu ses différentes offres rejeter par le board parisien.

