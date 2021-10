PSG Mercato : Grande nouvelle pour Paris dans le dossier Casemiro

Publié par JEAN-LUC D le 03 octobre 2021 à 14:00

C’est la grosse information de ce dimanche : le PSG s’intéresse à Casemiro, le milieu de terrain du Real Madrid. Et aux dernières nouvelles, la possibilité de voir l’international brésilien débarquer dans la capitale française l’été prochain existerait bel et bien.

Pochettino sur les traces de Casemiro ?

Si Carlo Ancelotti et son président Florentino Pérez ne cachent plus leur empressement de voir Kylian Mbappé débarquer au Real Madrid, Mauricio Pochettino aimerait aussi que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo se positionnent afin de recruter Casemiro. Véritable taulier au milieu de terrain des Merengues, le joueur de 29 ans fait partie des éléments les plus convoités du contingent madrilène.

Arrivé en 2013 en provenance de Sao Paulo pour 6 millions d’euros, il est très apprécié par le coach du PSG qui aimerait bien l’associer à Marco Verratti dans l’animation de l’entrejeu des Rouge et Bleu. D’après les renseignements divulgués par le média espagnol El Nacional, Leonardo pourrait bien approcher les décideurs du Real Madrid dans les mois à venir afin de discuter de l’avenir de son compatriote. Et l’affaire pourrait bien être possible.

Tielemans au Real, Casemiro au PSG ?

La publication espagnole précise que l’intérêt du PSG pour Casemiro pourrait bien aboutir à un transfert l’été prochain. En effet, El Nacional révèle que Carlo Ancelotti pourrait accepter de laisser partir le Brésilien afin de recruter Youri Tielemans, sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Leicester City, dont le profil polyvalent plaît énormément au coach madrilène.

« Carlo Ancelotti aime beaucoup le Belge et le changerait pour Casemiro les yeux fermés », assure le même média espagnol. À un de la fin de son bail, l’international belge de 24 ans pourrait donc faire l’objet d’une offensive du Real Madrid à l’issue de la saison et permettre à Casemiro de venir au PSG. Cependant, le Paris SG devra composer avec la concurrence de plusieurs clubs anglais dans ce dossier estimé à 70 millions d’euros par Transfermarkt.

Top 10 des meilleurs transferts du mercato estival