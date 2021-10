ASSE - OL (1-1) : La grosse frustration de Bosz après le nul

Publié par Ange A. le 04 octobre 2021 à 00:23

Alors qu’il pensait tenir la victoire à Geoffroy-Guichard, l’Olympique Lyonnais a concédé une égalisation tardive de l’AS Saint-Étienne. Entraîneur de l’ OL, Peter Bosz a fait part de son amertume après la contreperformance des siens.

L’ OL tenu en échec par l’AS Saint-Étienne

Nouveau coup d’arrêt pour l’Olympique Lyonnais. Facile vainqueur de Bröndby jeudi en Ligue Europa, l’ OL a été accroché dimanche par l’AS Saint-Étienne. Alors qu’un nouveau succès tendait les bras à Lyon sur la pelouse de Geoffroy-Guichard, le club rhodanien a concédé une égalisation tardive sur un penalty transformé dans le temps additionnel par Wahbi Khazri (90e+5). Houssem Aouar avait permis aux Gones d’ouvrir le score avant le retour au vestiaire (41e). Réduit à dix après l’expulsion d’Anthony Lopes, Lyon a fini par craquer sur une faute de main de Jason Denayer. Un résultat difficile à digérer pour Peter Bosz. L’entraîneur lyonnais n’a pas caché sa frustration après le coup de sifflet final.

L’amertume de Peter Bosz après le nul à Geoffroy-Guichard

Pour le coach de l’Olympique Lyonnais, son équipe a manqué de réalisme dans ce derby contre l’AS Saint-Étienne. « Frustré parce qu’on a perdu deux points et ce n’était pas nécessaire. On a marqué une fois en première mi-temps mais on a eu neuf occasions et ce n’est pas bien. Non, je ne suis pas content de la prestation de l’équipe car si je l’étais c’est que nous aurions gagné […] Avec la qualité qu’on a on peut mieux faire, il faut marquer surtout dans un match comme ça », a d’abord lâché l’entraîneur de l’ OL au micro de Prime Video avant de se projeter sur le prochain contre l’AS Monaco au Groupama Stadium. « Le PSG je n’y pense pas, cela n’a rien à voir, dixième ce n’est pas bien on doit être plus haut, on va travailler là-dessus après la trêve », a averti le Néerlandais.

