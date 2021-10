ASSE OL : Peter Bosz répond cash à Claude Puel pour le derby !

Publié par JEAN-LUC D le 03 octobre 2021 à 18:27

Si Claude Puel n'a pas prévu de « mettre le bus » devant sa cage, Peter Bosz, lui, a conscience de l’importance du derby entre l’ ASSE et l’ OL pour les supporters des deux équipes. L’évènement est donc lancé.

ASSE : Claude Puel veut mettre le pressing sur l’OL

Lanterne rouge du classement de Ligue 1, l’AS Saint-Étienne doit absolument faire un résultat positif ce soir face à l’Olympique Lyonnais. Conscient de la situation de son équipe, Claude Puel compte bien jouer ce derby pour le gagner. Même s’il voit les Gones favoris de ce match notamment après sa belle performance en coupe d'Europe cette semaine contre Brondy (3-0), le coach des Verts veut exploiter les failles du collectif Lyonnais.

« Il y a toujours des réponses collectives à apporter. On ne peut pas se focaliser sur un joueur spécialement. On étudie toujours l’adversaire. Même quand c’est Lyon, même quand c’est Paris, contre toute équipe, il y a des choses à faire, des choses à exploiter. Il y a aussi des choses à respecter et notamment au niveau des fondamentaux », a lancé Claude Puel devant les médias vendredi.

Puis d’ajouter : « il faut bien défendre face à cette équipe, mais aussi être productif avec le ballon. On veut porter le danger chez eux, dans leurs derniers 18 mètres, on a des arguments. Notamment des arguments collectifs. Le dernier match et notamment la première demi-heure on ne les a pas utilisés on a été fragile sur le plan technique. » Le message est bien passé à Lyon, mais Peter Bosz refuse de tomber dans la surenchère pour cette rencontre.

Peter Bosz : « Un derby est toujours spécial »

Ancien milieu de terrain du Sporting Club de Toulon (1988-1991), Peter Bosz a déjà joué contre l’AS Saint-Étienne. Il connait donc l’ambiance du Chaudron. Toutefois, c’est sa première fois qu’il s’apprête à vivre la ferveur d’un derby. Conscient de l’enjeu de ce match pour les supporters, le technicien néerlandais ne compte pas revenir de Saint-Étienne avec les trois points de la victoire.

« Un derby est toujours spécial. Qu’est-ce qu’on m’a dit ? Depuis que je suis ici, on me parle de ce match. J’ai compris que c’est quelque chose de spécial pour les supporters. Mais il ne vaut que trois points. Personnellement, je le connaissais, mais en Hollande, on ne sait pas que c’est un grand derby. Le stade Geoffroy-Guichard ? J’y ai joué. Mais Saint-Étienne - Toulon ce n’est pas un derby », a indiqué l’entraîneur lyonnais en conférence de presse d’avant match.

Rendez-vous est donc pris pour ce soir à 20h45.