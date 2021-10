Barça Mercato : Koeman, le message secret de Laporta dévoilé

Publié par Timothée Jean le 04 octobre 2021 à 14:57

Samedi, à quelques heures du match contre l’Atletico de Madrid, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a surpris tout le monde en réitérant sa confiance à Ronald Koeman. La presse espagnole s’est penchée sur les dessous de cette décision et révèle un message surprenant de Laporta adressé aux membres de la direction barcelonaise.

Barça Mercato : Laporta prend position pour Koeman

Le FC Barcelone a vécu un mercato estival très décevant avec le départ de Lionel Messi, qui a rejoint gratuitement le PSG. Et depuis le départ du génie argentin, le club catalan a dû mal à retrouver son meilleur niveau de jeu. Les catalans ont enchainé des résultats négatifs ces dernières semaines. Après les défaites en Ligue des champions face au Bayern Munich et Benfica, le Barça s’est une nouvelle fois incliné (2-0) samedi dernier face à l’Atletico de Madrid. Une contre-performance de trop pour la presse espagnole pour qui le départ de Ronald Koeman était désormais acquis.

Mais le président du Barça a surpris tout le monde en assurant que l’entraîneur néerlandais sera maintenu à son poste. Joan Laporta a expliqué que « Koeman mérite d’avoir une marge de confiance », peu importe l’issue du match contre l’Atletico de Madrid. Le dirigeant barcelonais a rappelé que l’entraîneur de 58 ans a accepté de venir à Barcelone à un moment où le club traverse une période difficile de son histoire. Cette sortie musclée de Laporta suscite diverses interrogations en Catalogne.

Laporta se justifie auprès de ses collaborateurs

Sport révèle que certains dirigeants du FC Barcelone s'étaient réveillés ce samedi, s’attendant à un limogeage de Koeman. Mais Joan Laporta a visiblement changé d’avis à la dernière minute. Et le président du Barça s’est expliqué sur cette décision auprès de ses collaborateurs.

Le média espagnol révèle que Koeman a adressé un message aux membres du conseil d'administration du FC Barcelone via le group WhatsApp qu’ils ont en commun. Dans son message, le président catalan a réitéré ses propos expliquant que le Néerlandais « mérite une nouvelle chance ». Il a également souligné que Ronald Koeman « a assumé la responsabilité de diriger l'équipe à une époque de difficultés sportives et institutionnelles maximales ». Le président du Barça voulait ainsi « éviter » que ses collaborateurs apprennent son changement d'avis via les médias. Cette démarche montre par ailleurs que Ronald Koeman est loin de faire l’unanimité au Barça.