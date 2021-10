Mercato OL : Ajax, André Onana bientôt vers l’Inter Milan

Publié par ALEXIS le 05 octobre 2021 à 12:59

Courtisé par l’ OL pendant le mercato estival dernier, André Onana est finalement resté à l’Ajax Amsterdam. Toutefois, il devrait s’engager avec l’Inter Milan à l’issue de son contrat avec le club néerlandais.

OL : Onana déjà d'accord avec l'Inter Milan ?

L’ OL a tenté de recruter André Onana à l’été, mais son transfert n’a pas été conclu jusqu’à la fermeture du mercato dernier. De plus, il n’a pas prolongé son bail qui expire le 30 juin 2022. Ainsi, il est sur le départ. Aux dernières nouvelles, le gardien de but va quitter l’Ajax librement au terme de son bail dans 9 mois. D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, le portier camerounais s’est déjà mis d’accord avec l’Inter Milan pour une nouvelle aventure. Il ne s’agirait pour l’instant que d’un accord verbal, car ce n’est qu’à partir de janvier 2022 qu’il serait libre de signer officiellement avec le club de son choix, en attendant la fin de son contrat.

Suspendu par la FIFA pour dopage, André Onana rejouera à partir de 4 novembre prochain. Le gardien de but de 25 ans était la priorité de son ancien entraîneur Peter Bosz à l’Olympique Lyonnais pendant la fenêtre estivale. Cependant, il n’avait pas été emballé par le projet du club rhodanien absent en Ligue des champions.

Qui est André Onana ?

André Onana est international camerounais et compte 18 sélections avec les Lions Indomptables. Il a été formé à la Samuel Eto’o Academy entre 2006 et 2010, avant d’intégrer le célèbre centre de formation du FC Barcelone, La Masia. Il y a également passé 5 saisons de 2010 à 2015. Le joueur sollicité par l’ OL a rejoint l’Ajax Amsterdam ensuite et a fait ses premiers pas avec la réserve lors de la saison 2015-2016. Depuis 2016-2017, il évolue avec l’équipe A des Ajacides. André Onana totalise 204 matchs officiels sous le maillot du club néerlandais. Il a encaissé 180 buts et réussi 83 clean sheet sous le maillot des Lanciers.