OL : Domenech critique sévèrement les choix de Peter Bosz

Publié par ALEXIS le 05 octobre 2021 à 22:11

Accroché par l’ ASSE lors du premier derby de la saison, l’ OL est 10e au classement de la Ligue 1. Peter Bosz, entraîneur du club rhodanien, est pointé du doigt par Raymond Domenech pour ses choix tactiques.

« L' OL est dans l’incapacité de gérer un résultat », selon Domenech

L’ OL connait un début de saison compliqué. En 9 journées, l’équipe de Peter Bosz a enregistré 3 victoires, 4 nuls et 2 défaites, soit 13 points au compteur. Elle a certes marqué 14 buts, mais en a concédé 13 et se retrouve parmi les plus mauvaises défenses du championnat en ce moment. Rejoint au score par l’AS Saint-Étienne dans le temps additionnel du derby (1-1, 90e+5), l’Olympique Lyonnais, est sous le feu des critiques. Son entraîneur est attaqué ouvertement par Raymond Domenech, ancien joueur et ex-coach des Gones. Il pointe un gros souci défensif et l’irrégularité de l’équipe de Peter Bosz.

« Lyon est-il trop limité pour le podium ? Oui ! Car Lyon est dans l’incapacité de gérer un résultat. Les Lyonnais jouent, ils attaquent, c’est bien. Mais ils ne font pas la différence. Parfois, ils se retrouvent en difficulté en laissant des boulevards à l’adversaire. On peut reprocher aux joueurs et à l’entraîneur », a commenté l’ancien sélectionneur de l’Équipe de France, par ailleurs consultant pour la chaîne L'Équipe.

« Les problèmes défensifs de Lyon ne datent pas d’aujourd’hui »

Selon Raymond Domenech, la défense de l’ OL est friable. « Il fallait garder une sécurité, au minimum, surtout derrière, où ils sont souvent perdus dans le placement… Ces problèmes défensifs ne sont pas d’aujourd’hui, mais Lyon doit aller vers autre chose. En fait, c’est au milieu que Lyon perd toute la densité pour défendre. […] Dès la perte de balle, ça se délie… Par exemple, Jérôme Boateng n’est pas prêt physiquement », a-t-il fait remarquer.