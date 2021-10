OL : Derby contre l'ASSE, Jérôme Boateng accuse l'arbitre

Publié par ALEXIS le 04 octobre 2021 à 11:57

L’ OL s’est fait rejoindre lors du derby contre l’ASSE, dans le temps additionnel (1-1, 90e+5). Regrettant le match nul concédé sur penalty, Jérôme Boateng pointe du doigt l’arbitrage.

OL : Boateng « pense que l’arbitre n’avait pas le contrôle du match »

L’OL était tout proche de la victoire sur le terrain de son ennemi l’ ASSE, lors du derby aller de la saison 2021-2022, mais s’est fait rattraper dans les derniers instants du match. Grâce à un penalty transformé par Wahbi Khazri, l’Olympique Lyonnais a finalement perdu 2 points. Frustré après l’égalisation de l’AS Saint-Étienne dans le temps additionnel, Jérôme Boateng accuse l’arbitrage. « Je pense que l’arbitre n’avait pas le contrôle du match. C’est difficile, mais il doit prendre de meilleures décisions », a-t-il confié au micro de Prime Vidéo, dans des propos rapportés par Foot01.

Notons que l’ OL menait (1-0) grâce à un but d’Houssem Aouar peu avant la mi-temps (42e). Le but égalisateur des Verts avait été consécutif à une faute de main de Jason Denayer. L’arbitre François Letexier avait accordé le penalty après visionnage des images. Bien avant la faute du défenseur central belge, le gardien de but des Gones, Anthony Lopes avait été exclu pour avoir joué le ballon avec la main, en dehors de la surface de réparation. Sur cette action, l’arbitre central a également eu recours à la vidéo avant d’expulser le portier lyonnais (74e).

Lyon méritait de gagner le derby selon le défenseur allemand

Rappelons que ce dernier a été remplacé par Julian Pollersbeck. Par ailleurs, Jérôme Boateng a estimé que l’OL méritait de gagner le derby hier soir, vu les nombreuses occasions manquées. « C’était un match difficile, mais on était la meilleure équipe. On n’a pas marqué les 2e et 3e buts, même si on a eu beaucoup d’occasions », a-t-il regretté.