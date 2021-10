Barça Mercato : Le budget hivernal de Laporta déjà dévoilé

Publié par Timothée Jean le 06 octobre 2021 à 16:04

Touchée de plein fouet par une crise financière, la direction du Barça aurait néanmoins déjà fixé un budget pour le mercato d’hiver. Le FC Barcelone aurait même défini sa priorité pour son prochain recrutement.

Barça Mercato : 20 M€ pour recruter un attaquant cet hiver ?

Le FC Barcelone prépare son prochain recrutement. Lors du dernier mercato estival, les dirigeants catalans se sont séparés de plusieurs joueurs afin de rééquilibrer les comptes et baisser la masse salariale du club. C’est dans cette perspective que Lionel Messi ou encore Antoine Griezmann ont quitté les Blaugranas. Ces départs et la baisse de salaire de certains joueurs ont été une bouffée d’oxygène pour le Barça et ont surtout permis au club de générer des fonds pour mieux pouvoir investir derrière.

Sport révèle d'ailleurs que la direction du FC Barcelone disposera d’une enveloppe de 20 millions d’euros pour son recrutement hivernal. Ce budget pourrait être revu à la hausse en cas d’un ou plusieurs départs du Barça cet hiver. Les noms de Samuel Umtiti ou encore Phillippe Coutinho sont déjà cités sur la liste des possibles partants. Le Barça aurait également fixé une priorité pour cet hiver. Les dirigeants catalans devraient mettre à profit le prochain mercato pour faire venir un nouveau renfort offensif cette saison.

Raheem Sterling, la priorité hivernale du Barça ?

Le média espagnol explique en effet que les dirigeants du Barça ont fait deRaheem Sterling une cible prioritaire. Après une tentative manquée cet hiver, le club catalan compte de revenir à la charge cet hiver pour l’attaquant de Manchester City avec de nouveaux arguments financiers. L’idée serait de recruter l’attaquant de Manchester City sous la forme d’un prêt. Si le feu follet britannique n’est pas contre l’idée de rejoindre le Barça, son départ des Citizens s’annonce néanmoins très compliqué. C’est la raison pour laquelle les dirigeants catalans ont activé une piste alternative. Todofichajes a récemment révélé que les dirigeants du FC Barcelone songent aussi à récupérer leur ancien joueur, Alexis Sanchez, en difficulté à l’Inter Milan.