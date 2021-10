PSG : Paris prévoit de punir sévèrement Kylian Mbappé !

Publié par Thomas le 06 octobre 2021 à 19:34

Après ses révélations chocs sur son transfert avorté au Real Madrid, Kylian Mbappé aura des comptes à rendre au PSG et à ses supporters qui voient cette sortie médiatique comme une trahison. Le club Rouge et Bleu aurait même déjà prévu de sanctionner lourdement son joyau après la trêve internationale.

PSG : Paris furieux contre Mbappé !

Très discret depuis le mercato, où il était au centre des plus grandes spéculations sur son avenir, Kylian Mbappé a décidé en début de semaine, de se livrer sur son été mouvementé, aux micros de RMC Sport et L’Équipe. À travers ces entretiens, le joueur de 22 ans a notamment dévoilé les dessous de l'échec de son transfert à Madrid, reconnaissant par la même occasion qu’il désirait partir dès juillet. Dans ses révélations, le natif de Bondy n’a pas manqué de taper sur son président Nasser Al-Khelaïfi, affirmant que ce dernier lui aurait formellement interdit de partir l'été prochain. "Ça fait peur quand ton président dit : "Il ne va jamais partir libre". Quand j’ai entendu ça, j’ai avalé de travers. Je me suis dit : "Mais donc il va se passer quoi là ?" Des confidences qui créent déjà la discorde au sein du club.

Selon le quotidien AS, le discours de Kylian Mbappé n’aurait pas laissé insensible le Paris SG, qui prévoit de sévir son joyau dès son retour de la trêve internationale. Le club se montrerait désormais très remonté contre l’attaquant français, ne comprenant pas l’intérêt d’une telle sortie médiatique. Pour rappel, ces différents entretiens ont été fait sans avertir le club Rouge et Bleu.

Si Kylian Mbappé s’est mis à dos son staff, il pourrait également connaître des mésaventures avec son vestiaire, notamment avec son coéquipier Neymar, avec qui le courant ne passe plus depuis quelques semaines. Lors de son interview accordé à L’Équipe, le joueur a reconnu avoir insulté le Brésilien de "clochard" face à Montpellier, en justifiant que ce n’était pas la première fois que cela arrivait. "On s'est déjà échangé pas mal de mots comme ça par le passé et ça continuera, parce qu'on veut gagner." En attendant, l’attaquant tricolore est attendu ce jeudi pour le choc contre la Belgique en Ligue des Nations.

Les 5 choses à savoir sur le Ballon d'Or