OM : Mandanda remplaçant, Sampaoli se fait détruire !

Publié par Timothée Jean le 06 octobre 2021 à 22:10

Un temps épargné par les critiques, l'entraîneur de l’ OM, Jorge Sampaoli commence à agacer certains supporters phocéens pour certains choix dans la gestion de ses troupes.

OM : Jorge Sampaoli vivement critiqué par Gilles Favard

Après un bon début de saison, l'Olympique de Marseille n’avance plus. Défait par le RC Lens (3-2), le club marseillais a encore été battu par le LOSC (2-0) le week-end dernier dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Ce revers est synonyme de quatre matchs sans victoire pour les Olympiens, qui glissent à la cinquième place du championnat.

Cette série de résultats négatifs commence à agacer certains supporters phocéens et suscite déjà une première vague de critiques contre Jorge Sampaoli, dont le système de jeu use ses joueurs. C’est en tout cas ce qu’affirme Gilles Favard, qui voit un OM désormais à bout de souffle. « L’OM de Sampaoli ce n’est pas brillant, on ne va quand même pas se taper le cul par terre. Ce que je ne comprends pas, c’est qu’il avait un effectif pas trop mal au début, et qu’il passe son temps à le changer », a-t-il déploré sur le plateau de L’Equipe du Soir.

L’ancien conseiller de Waldermar Kita à Nantes ne comprend pas tous les choix de l’entraineur argentin et son entêtement avec certains cadres de l’ OM, comme Steve Mandanda, désormais relégué sur le banc de touche au profit de Pau Lopez

"Ils vont faire la gueule et il va les perdre"

Gilles Favard accuse ainsi Jorge Sampaoli de tous les maux de l’ Olympique de Marseille et s'attend au pire. « Les mecs qui vont se retrouver sur le banc, ils vont faire la gueule et il va les perdre. L’histoire de Mandanda peut lui couter cher. À part Payet, il ne reste pas beaucoup d’anciens de l’OM. Je suis déçu de certains joueurs, je m’attendais à mieux de Saliba, Guendouzi. Parce ce que si Guendouzi est bon, ça veut dire que les autres sont très mauvais », a-t-il ajouté. Pour tenter d'inverser cette tendance, Jorge Sampoali a donc tout intérêt à opérer certains changements à l'Olympique Marseille après la trêve internationale.