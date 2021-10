Montpellier HSC Mercato : Vers un surprenant retour de Hilton ?

Publié par Ange A. le 07 octobre 2021 à 04:40

Retraité depuis juillet, Vitorino Hilton semble ne pas avoir fini d’écrire son histoire sur le rectangle vert. Sur les réseaux sociaux, l’ancien capitaine du Montpellier HSC a exprimé un souhait fort pour son avenir.

Ex - Montpellier HSC : Hilton prêt à sortir de sa retraite ?

Une page s’est tournée au Montpellier Hérault SC cet été. Sur le banc du Montpellier HSC depuis 2017, Michel Der Zakarian n’a pas vu son bail renouveler et a quitté le club de l’Hérault. Au niveau de l’effectif, des cadres comme Vitorino Hilton et Daniel Congré, respectivement âgés de 44 et 36 ans, ont également quitté le MHSC. Si le premier a raccroché les crampons, le second évolue en Ligue 2 sous les couleurs du Dijon FCO. Comme son ancien compère en défense centrale, l’ex capitaine de la Paillade voudrait encore vivre des dernières sensations sur le rectangle vert. Dans un post sur Instagram, le Brésilien, aujourd’hui reconverti dans les médias, a exprimé le désir de se trouver un nouveau club. Il a accompagné une vidéo où on le voit courir sur tapis vélo de la légende « Objectif trouver un club ».

Une légende de Ligue 1 bientôt sur le retour ?

Arrivé libre au Montpellier HSC en provenance de l’Olympique de Marseille en 2011, Vitorino Hilton a roulé sa bosse en Ligue 1. Avec 512 matchs de championnat, le Brésilien fait partie du Top 15 des joueurs les plus capés de la compétition. Malgré ses 44 ans, l’ancien capitaine du MHSC affiche une bonne condition physique. Élément essentiel du dispositif de Michel Der Zakarian ces dernières saisons, l’ancien de l’OM ou encore du RC Lens reste une saison à 33 matchs, dont 28 titularisations. Consultant chez Amazon Prime depuis son départ à la retraite, il reste maintenant à savoir si le défenseur auriverde se trouvera un nouveau point de chute dans les prochains mois.