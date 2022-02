Montpellier HSC Mercato : Vitorino Hilton rebondit au FC Sète

Publié par ALEXIS le 01 février 2022 à 14:44

Libre de tout contrat depuis son départ du Montpellier HSC, Vitorino Hilton a trouvé un nouveau club. Il rebondit au FC Sète en National.

Après le Montpellier HSC, Vitorino Hilton signe au FC Sète

Parti du Montpellier HSC à l’issue de la saison dernière et de son contrat, Vitorino Hilton poursuit sa carrière à 44 ans passés, mais pas dans un club professionnel. Il a rejoint le FC Sète, club de National. Après son départ du MHSC, le défenseur central avait entretenu sa forme à l’AS Béziers ces dernières semaines. Pendant le mercato hivernal, ses agents avaient proposé ses services à l’ ASSE qui était en quête d’un arrière central expérimenté.

Finalement, c’est avec les Dauphins que ce dernier va évoluer. Le Brésilien a signé avec le club héraultais pour une durée de six mois, soit jusqu’à la fin de la saison. « Le FC Sète 34 est fier et heureux de vous annoncer la signature de Vitorino Hilton », a-t-il communiqué. Ce dernier sera présenté officiellement en conférence de presse, le mercredi 2 février au Stade Louis Michel, selon le FC Sète.

Le défenseur brésilien débarque à Sète avec son expérience

Évidemment, Vitorino Hilton a été recruté pour apporter son expérience du haut niveau au FC Sète. Actuellement 12e de National, l’équipe entrainée par Nicolas Guibal avait besoin de renforts en défense pour tenir ses résultats et remonter au classement. En dehors du Montpellier HSC où il a joué durant dix saisons consécutives (2011-2021), le néo-Sétois avait porté les couleurs du Servette FC (Suisse), du SC Bastia (2003-2004), du RC Lens (2004-2008) et de l’Olympique de Marseille (2008-2011). Il compte 512 matches en Ligue 1, 57 en Super League Suisse, 16 en Ligue des Champions, 29 en Coupe de l’UEFA (devenu Europa League), 25 en Coupe de France et 20 en Coupe de la Ligue.