Montpellier HSC Mercato : Officiel, le remplaçant de Hilton a signé

Publié par ALEXIS le 27 juillet 2021 à 16:50

Le Montpellier HSC tient le remplaçant de Vitorino Hilton parti à la retraite à 43 ans. Il s’agit de Mamadou Sakho, ancien défenseur central du PSG, qui arrive de Crystal Palace en Premier League.

Mamadou Sakho revient en Ligue 1, douze ans après son départ du Paris Saint-Germain. Il s’est engagé avec le Montpellier HSC officiellement ce mardi pour 3 ans. Le club pailladin était à la recherche d’un défenseur central d’expérience depuis plusieurs semaines comme il l’a souligné dans son communiqué officiel pour succéder à Vitorino Hilton. Le défenseur central de 31 ans portera le n°3 avec le MHSC.

« Douze ans après avoir participé au match du retour du Montpellier HSC dans l’élite sous le maillot du Paris SG, précisément le 8 août 2009, Mamadou Sakho s’apprête à retrouver le Stade de la Mosson. Une perspective qui nous ravit d’avance, tant, avec son expérience, son leadership et sa grinta, il possède toutes les qualités pour plaire au public pailladin. Bienvenue dans ta nouvelle maison Mamad’ », a communiqué le club.

Réactions du défenseur et de Nicollin

Mamadou Sakho s’est dit « très heureux de revenir en France avec un super projet tel que celui de Montpellier HSC.On a beaucoup discuté avec les dirigeants. Le projet est génial et m’a séduit avec beaucoup de jeunes et bons joueurs », a-t-il souligné. Président du Montpellier Hérault Sport Club, Laurent Nicollin se réjouit de la signature de l’ancien parisien. « Heureux de l’avoir enfin avec nous, il va pouvoir s’entrainer cet après-midi avec pour objectif opérationnel le plus tôt possible. Il nous apportera son expérience, son envie et du panache. J’espère qu’il fera partie de ces leaders qui pourront encadrer nos jeunes pour les faire progresser », a confié le dirigeant montpelliérain.

Ancien international tricolore (29 sélections), Mamadou Sakho arrive à la Mosson avec sa longue expérience du haut niveau. Il a joué au PSG entre 2007 et 2013, à Liverpool de 2013 à 2017, puis évidemment à Crystal (2017-2021). L’arrière natif de Paris compte 151 matchs en Ligue 1 et 128 matchs en Premier League. Avec le club de la capitale, il avait cumulé 201 matchs toutes compétitions confondues, 80 avec les Reds et 75 avec les Eagles londoniens.