LOSC Mercato : Yazici sur le départ, son frère répond

Publié par ALEXIS le 07 octobre 2021 à 19:15

Une rumeur sur une envie de départ de Yusuf Yazici du LOSC circule dans le nord. Face aux spéculations, le frère du joueur est monté au créneau pour clarifier la situation de ce dernier.

LOSC : Yusuf Yazici « n’a pas l’intention de partir »

Yusuf Yazici joue peu au LOSC sous les ordres du nouvel entraîneur, alors qu’il était titulaire sous la direction de Christophe Galtier la saison dernière. Jocelyn Gourvennec l’a repositionné dans l’entrejeu, à un poste où il n’est pas du tout à l’aise. Il a du mal à retrouver ses repères et n’est plus décisif. « Il a des problèmes de positionnement. Le nouveau coach l’a essayé au milieu de terrain, mais Yusuf est un joueur qui aime jouer devant. On le voit à ses statistiques », a déploré le frère et représentant du milieu offensif.

Malgré tout, ce dernier ne pense pas quitter Lille OSC. C’est en tout cas ce que Cihan Yazici a confié au média turc 61saat. « Yusuf Yazici n’a pas l’intention de partir. Nous avons lu avec surprise cette rumeur dans les médias », a-t-il rectifié. « Dans sa tête, il n’y a rien de tel que quitter le club. Il n’a pas envie d’abandonner à Lille et il veut retrouver sa place dans l’équipe », a rassuré le proche du joueur de 24 ans.

Létang compte sur Yazici, selon son agent

L’agent de l’international turc est allé plus loin en déballant les confidences du président du LOSC sur son poulain. « Yusuf Yazici a eu une conversation récemment avec le président Olivier Létang. Il lui a dit qu’il était important pour l’équipe et qu’il ne le vendrait pas jusqu’à ce qu’il réussisse (à Lille, ndlr) », a-t-il dévoilé. Arrivé chez les Dogues en août 2019, Yusuf Yazici est sous contrat jusqu’au 30 juin 2024. Selon Transfermarkt, il vaut 20 M€ sur le marché des transferts. Cette saison, il a été titulaire 4 fois en 9 apparitions en Ligue 1, a marqué un but et offert une passe décisive.