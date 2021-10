PSG Mercato : Messi lâche une confidence choquante sur le Barça

Publié par JEAN-LUC D le 09 octobre 2021 à 05:03

À la surprise générale, Lionel Messi a quitté le Barça au terme de son contrat pour rejoindre le PSG cet été. Deux mois après son arrivée en Ligue 1, la star argentine est revenue sur les conditions de son départ de Barcelone.

Le Barça a montré la porte de sortie à Lionel Messi

Après 21 ans de bons et loyaux services, Lionel Messi a fait ses adieux à son club de coeur, le FC Barcelone. Courtisan de longue date du sextuple Ballon d’Or, le Paris Saint-Germain a saisi cette occasion pour enrôler l’international argentin de 34 ans. L’ancien capitaine du Barça s’est engagé en faveur des Rouge et Bleu pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2023, avec une troisième année en option. Interrogé par France Football, Messi avoue qu’il n’était pas sur le départ, mais le club culé lui a demandé de se trouver un nouveau point de chute, faute de moyens pour assumer sa prolongation.

« Si je m’y attendais ? Franchement, pas du tout. Je suis revenu à Barcelone pour préparer la saison, après avoir profité des quelques jours de vacances supplémentaires que l'entraineur m'avait accordés. J'avais dans l'idée de signer mon contrat et de reprendre l'entrainement dans la foulée. Je pensais que tout était réglé et qu'il ne manquait plus que mon paraphe. Mais, quand je suis arrivé à Barcelone, on m'a dit que ce n'était plus possible, que je ne pouvais pas rester et que je devais me trouver un autre club, car le Barça n’avait pas les moyens de me prolonger. Ç’a bouleversé mes plans », a expliqué la Pulga. Désormais au PSG, le natif de Rosario ne regrette pas son choix. Bien au contraire.

Lionel Messi reconnaissant envers le PSG

Toujours au micro du magazine français, Lionel Messi a expliqué pourquoi il a accepté de rejoindre le Paris Saint-Germain et pas un autre club européen. « Si le PSG m'a contacté juste après l'annonce de mon départ, dans la soirée du 5 aout ? Le Barça a publié le communiqué annonçant que je n'allais pas continuer et, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me demander comment j'allais rebondir. Il fallait que je trouve un nouveau club pour continuer ma carrière.

J'ai eu la chance d'être contacté par plusieurs clubs et l'un d'entre eux était le Paris-Saint-Germain. Je suis reconnaissant envers le club, car, dès le départ, ils m'ont bien traité. Ils m'ont montré qu'ils me voulaient vraiment et ils ont pris soin de moi. Je les en remercie, car je suis très heureux d'être ici aujourd'hui », a indiqué le nouveau numéro 30 du PSG.