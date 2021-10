OL : Bosz reçoit de bonnes nouvelles de ses internationaux

Publié par Ange A. le 09 octobre 2021 à 07:33

Actuellement avec leurs sélections nationales, les joueurs de l’Olympique Lyonnais s’illustrent lors cette trêve internationale. C’est notamment le cas de l’attaquant de l’ OL d’Islam Slimani qui vient de battre un record avec l’Algérie.

Les joueurs de l’ OL en grande forme pendant la trêve

Période peu appréciée par les entraîneurs de clubs, la trêve internationale bat actuellement son plein. Coach de l’Olympique Lyonnais, Peter Bosz doit notamment suivre les performances de ses Gones avec leurs équipes nationales. En forme ces dernières semaines avec l’ OL, Karl Toko Ekambi a confirmé son bel état de forme vendredi avec le Cameroun. L’attaquant de l’ OL a inscrit un but lors du succès des Lions indomptables contre le Mozambique (3-1). Auteur d’un doublé, Rayan Cherki a participé au carton des Bleuets contre l’Ukraine (5-0). Avant ces performances, leurs coéquipiers Lucas Paqueta et Léo Dubois s’étaient déjà illustrés avec le Brésil et la France. Le milieu lyonnais a pris part au succès de la Seleçao contre le Venezuela (3-1). Le capitaine des Gones a participé à la remontada des Bleus contre la Belgique (3-2). Un succès qui propulse la France en finale de la Ligue des Nations contre l’Espagne.

Un Slimani record avec l’Algérie

Également de sortie vendredi, Islam Slimani a brillé avec les Fennecs d’Algérie. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais est y allé de son doublé lors du carton contre le Niger (6-1). Avec ses deux nouvelles réalisations, l’avant-centre de 33 ans est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la sélection algérienne. Le sociétaire de l’ OL compte désormais 38 réalisations en 76 apparitions. « C’est un rêve pour moi d’être le meilleur de la sélection. Quand je revois ma carrière et ma jeunesse c’est un rêve. C’est une fierté pour moi, mes parents et ma famille. Il faut croire en ses rêves pour les réaliser », a confié Slimani après la rencontre selon les propos retranscrits par DZ Foot. L’Algérien aura encore l’occasion d’augmenter son total lors du match retour contre le Niger mardi.