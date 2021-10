Barça Mercato : La direction rétablit la vérité pour Xavi

Publié par Ange A. le 10 octobre 2021 à 23:25

L’avenir de Ronald Koeman continue de faire des vagues au FC Barcelone. Xavi Hernandez est notamment évoqué pour prendre la succession du Néerlandais au Barça. Vice-président du club catalan, Rafael Yuste a lâché ses vérités concernant l’ancien meneur de jeu des Blaugranas.

Xavi prêt pour succéder à Koeman au Barça ?

Les dernières sorties de Joan Laporta ne suffisent pas à stopper les spéculations concernant le futur de Ronald Koeman. Pour le président du FC Barcelone, le coach du Barça doit encore bénéficier d’une certaine marge de confiance, surtout qu’il ne dispose pas de son effectif au complet. Pour le dirigeant catalan, son entraîneur réussira à inverser la tendance avec le retour des blessés. Un discours qui peine à convaincre. Plusieurs noms circulent toujours dans la presse pour remplacer l’ancien sélectionneur des Oranje. Cité parmi les candidats à la succession de Koeman, Xavi Hernandez a ouvert la porte à un retour à Barcelone en tant qu’entraîneur. « Toute offre s’évalue et après, on prend une décision. Je ne sais pas où l’avenir me mènera, mais je suis ouvert à toutes les options », a déclaré le coach d’Al Sadd (Qatar) sur la TVE.

Un coup de froid sur la piste Xavi

Vice-président du FC Barcelone, Rafael Yuste a calmé le jeu concernant l’ancien numéro 6 du FC Barcelone. Comme Joan Laporta, il tente de conforter Ronald Koeman. « Xavi est un ami. J’ai une très bonne relation avec lui, comme avec Pep […] Dans le cas de Xavi, ce que je sais de lui, c’est que c'est un malade du football mais je ne l’ai pas vu s'entraîner au quotidien, c’est ce que le directeur du football et le secrétaire technique auront à dire. Pour moi, l’entraîneur est Koeman », a déclaré le dirigeant du Barça dans les colonnes de Mundo Deportivo. Le Néerlandais doit apprécier.