Barça Mercato : Xavi lâche une bombe sur la succession de Koeman

Publié par JEAN-LUC D le 10 octobre 2021 à 13:35

Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin prochain, Ronald Koeman est sur un siège éjectable du côté du Barça. Grand favori pour succéder à l’entraîneur néerlandais, Xavi Hernandez, actuellement en poste au Qatar à Al Sadd, a fait une nouvelle sortie fracassante sur cette possibilité.

Joan Laporta a contacté Xavi Hernandez

Il y a quelques jours, La Cadena COPE a dévoilé que Joan Laporta a contacté à nouveau Xavi Hernandez pour lui proposer de remplacer Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone. Le média espagnol explique que le président du club culé a personnellement décroché son téléphone pour appeler l’ancien milieu de terrain des Blaugranas pour lui demander de venir redresser le club qui pointe actuellement à la 9e place de Liga.

Une information reprise par le quotidien Sport qui confirme l’échange entre les deux hommes, mais assure que la discussion était plutôt pour prendre la température en demandant des nouvelles de l’actuel coach d’Al-Sadd, au Qatar et renouer les liens tissés par le passé. Le média catalan ajoute qu’aucune offre pour le poste d’entraîneur n’a été faite par Laporta à Xavi, mais a tout de même pris la peine de faire le point de la situation du club au Champion du monde 2010. Cependant, l’ancien international espagnol de 41 ans reste désormais ouvert à l’option de remplacer Koeman au Camp Nou.

Xavi ouvre enfin la porte au FC Barcelone

Interrogé sur la finale de la Ligue des Nations entre l’équipe de France et l’Espagne ce dimanche à 20h45 à San Siro, Xavi Hernandez a été également interpellé sur son avenir. Annoncé comme le choix numéro 1 de la direction du FC Barcelone en vue de la succession de Ronald Koeman, l’ancien partenaire de Lionel Messi a publiquement ouvert la porte à un éventuel retour en Europe.

« Toute offre s’évalue et après, on prend une décision. Je ne sais pas où l’avenir me mènera, mais je suis ouvert à toutes les options », a déclaré Xavi au micro de TVE. Reste maintenant à savoir si Joan Laporta va revenir sur ses derniers propos sur la situation de Koeman et offrir le poste à Xavi.