PSG Mercato : Un indésirable radical au sujet de son avenir

Publié par Ange A. le 11 octobre 2021 à 05:10

Défenseur central du Paris Saint-Germain, Thilo Kehrer a vu son nom associer à un géant allemand durant le mercato estival. Le joueur du PSG s’est livré au sujet de son avenir.

PSG Transfert : Le choix de Thilo Kehrer pour son futur

Avec l’arrivée de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain, bon nombre d’observateurs prédisaient un départ en défense centrale. Les noms de Presnel Kimpembe et de Thilo Kehrer circulaient notamment dans ce sens. Mais au final, aucun de ses défenseurs n’a quitté le PSG. Alors que le défenseur central espagnol pourrait signer son retour à la compétition dans les prochaines semaines, Kehrer a été interrogé sur un possible départ. Cet été, le joueur de 25 ans était déjà sur les tablettes du Bayern Munich. Malgré l’intérêt du Rekordmeister, l’heure n’est pas encore à un retour au bercail pour l’ancien de Schalke 04. Le défenseur parisien confie au Welt am Sonntag vouloir « se concentrer pleinement sur [ses] tâches sportives et essayer de [s]’affirmer à Paris et de mettre [ses] qualités à contribution ».

Messi, un facteur qui change tout

Courtisé au Bayern Munich cet été, Thilo Kehrer confie également avoir été influencé par la signature de Lionel Messi. Avec l’arrivée de La Pulga, le défenseur allemand révèle son désir de vouloir profiter de la présence du sextuple Ballon d’Or pour progresser davantage. « Parce qu’il a d’énormes capacités. Certaines qualités que personne d’autre n’a sous cette forme, par exemple en termes de compréhension du jeu, avec sa vision d’ensemble et son contrôle du ballon. En tant que défenseur, j’en profite à chaque séance d’entraînement et je peux et je veux apprendre tous les jours », a expliqué l’international allemand aux 14 capes. Reste maintenant à savoir de quoi sera fait son avenir l’été prochain. Il ne lui restera plus qu’une année de contrat avec le PSG.