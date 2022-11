Mercato PSG : Un Mondialiste justifie son départ de Paris

Publié par Ange A. le 27 novembre 2022 à 07:28

Vendu par Paris à West Ham United cet été, Thilo Kehrer est revenu son expérience à Paris et a justifié son départ du PSG.

Le Paris Saint-Germain peut en partie se satisfaire de son dernier mercato estival. Comme rarement depuis l’arrivée de QSI en 2011, le PSG est parvenu à se débarrasser de nombre de joueurs pas dans les plans de son entraîneur. Poussé vers la sortie depuis quelques saisons, Thilo Kherer découvre la Premier League cette année avec West Ham United. Son départ a rapporté 12 millions d’euros à Paris. Une braderie car le club francilien avait claqué 37 millions en 2018 pour s’attacher les services du polyvalent défenseur allemand. Dans les colonnes de L’Équipe, le nouveau Hammer est revenu sur les raisons de son départ de la capitale. Une décision purement sportive.

Mercato PSG : Les confidences de Thilo Kehrer sur son départ à West Ham

Avec la Coupe du monde cette année, Thilo Kehrer était en quête d’un meilleur temps de jeu. Avec la concurrence, il ne disposait plus que de mégots au Paris Saint-Germain. Avec le club londonien, l’international allemand a retrouvé un temps de jeu convenable et a même été convoqué pour le Mondial au Qatar. « Je voulais jouer pour prendre du rythme et aller à la Coupe du Monde. On n’a pas les résultats qu’on veut (avec West Ham 16e de Premier League, ndlr), mais je viens en sélection avec confiance car j’ai enchaîné les matches dans la meilleure ligue du monde. J’ai toujours pensé que jouer était primordial pour se développer, car aucun entraînement ne peut compenser un match », a expliqué le défenseur de 26 ans.

Parti du PSG, Thilo Kehrer s’est engagé pour quatre ans, soit jusqu’en 2026 avec le club londonien. Il dispose en outre de deux années optionnelles dans son contrat. Il a disputé 13 matchs de Premier League cette saison, tous en tant que titulaire.