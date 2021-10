PSG Mercato : Les aveux de Marquinhos sur son intégration

Publié par Timothée Jean le 12 octobre 2021 à 09:12

Arrivé au PSG lors du mercato estival 2013, Marquinhos est considéré aujourd’hui comme le meilleur défenseur parisien. L’international brésilien est heureux au sein du club parisien et s’est confié sur son intégration express à Paris.

PSG Mercato : Marquinhos se confie sur son intégration

Marquinhos est l’une des figures incontournables du PSG version QSI. Le défenseur central brésilien a rejoint le Paris Saint-Germain lors du mercato 2013 en provenance de l’AS Rome. Le club parisien a déboursé un chèque d’environ 31millions d'euros pour boucler son transfert. Dans l'ombre de stars comme Zlatan Ibrahimovic ou Thiago Silva, arrivées une année avant lui, Marquinhos âgé de 19 ans à l'époque, devait se faire sa place. Et il a brillamment réussi à s’imposer dans l’effectif parisien. Il est devenu un cadre de l'équipe à présent. C’est désormais lui le capitaine des Rouges et Bleus.

Auteur de 331 matchs (toutes compétitions confondues) sous le maillot de l'écurie parisienne, l'international brésilien s’éclate à Paris. Il s’est très bien adapté au mode de vie parisien au point où il se sent Français aujourd’hui. « Est-ce que j’ai un côté français en moi ? Oui, beaucoup ! Aujourd’hui, j’ai plein d’amis français, j’arrive à parler français, j’arrive à comprendre. Je comprends les Français aujourd’hui et leur manière de vivre. Par exemple, je suis impressionné à quel point ma fille parle bien le Français », a-t-il déclaré lors d'un entretien accordé à la chaîne officielle du PSG.

Marquinhos en mode professeur de Français

Marquinhos s’exprime aisément en Français et n’hésite pas à aider ses compatriotes, tels que Neymar, à apprendre la langue locale. « Oui j’aide mes coéquipiers à parler le français ! J’essaye avec Ney’ surtout ! (rires) Parfois, les autres ont des difficultés et ils me demandent si je peux les aider et moi je suis toujours disponible », a ajouté le joueur de 27 ans.