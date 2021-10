PSG Mercato : L'annonce détonante de Neymar Jr sur son avenir

Publié par Ange A. le 10 octobre 2021 à 22:45

Attaquant du Paris Saint-Germain, Neymar Jr vient de lâcher une énorme confidence sur son avenir. Le Brésilien aurait déjà arrêté une décision pour 2022.

La grande annonce de Neymar Jr sur son avenir

Comme bon nombre de ses coéquipiers du Paris Saint-Germain, Neymar Jr défend actuellement les couleurs de sa sélection nationale. L’attaquant du PSG a été convoqué pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 pour la zone Amérique du sud. À la veille de la rencontre entre la Seleçao et la Colombie, la superstar auriverde a lâché une énorme confidence sur son futur. À en croire le Brésilien, le prochain Mondial au Qatar sera le dernier de sa carrière. « Je pense que c’est ma dernière Coupe du monde. Je la considère comme ma dernière parce que je ne sais plus si j’ai la force d’esprit pour m’occuper du football. Alors je vais tout faire pour bien figurer, tout faire pour gagner avec mon pays, pour réaliser mon plus grand rêve depuis que je suis petit. Et j’espère pouvoir le faire », a dévoilé le numéro 10 parisien dans un entretien à DAZN.

Une troisième et le Ney s’en va

Joueur le plus cher de l’histoire du football, Neymar Jr devrait donc prendre part une dernière fois au plus grand rendez-vous de la planète foot l’année prochaine. L’attaquant du Paris Saint-Germain aura alors 30 ans au moment où le Qatar accueillera le Mondial. À 29 ans, le « Ney » a déjà participé à deux Coupes du monde. Sa première à domicile a été une triste expérience marquée par le « Maracanazo » contre l’Allemagne en 2014. L’aventure s’est arrêtée pour l’ex-Blaugrana en quarts de finale contre la Colombie. Touché au dos, c’est depuis son téléviseur qu’il a vécu la déculottée des siens face à la Mannschaft (7-1) dans l’antre mythique du Maracana. Pour son deuxième Mondial, il s’est de nouveau arrêté en quarts de finale face à la Belgique. Comme la star parisienne l’indique, elle va tenter de soulever le saint-graal à sa troisième tentative. La Seleçao n’a plus soulevé le prestigieux trophée depuis 2002. Une éternité pour le pays du « joga bonito » !