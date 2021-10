PSG Mercato: Leonardo proche de boucler un premier dossier majeur

Publié par JEAN-LUC D le 12 octobre 2021 à 17:01

Après un été particulièrement animé, Leonardo, le directeur sportif du PSG, s’active encore en coulisses pour régler certains dossiers prioritaires. Une première grande décision vient de tomber dans ce sens.

Le PSG a déjà pris sa décision pour Nuno Mendes

Cinquième recrue de Leonardo lors du mercato estival passé, Nuno Mendes pourrait s’inscrire sur le long terme avec le Paris Saint-Germain. Prêté dans les dernières heures du marché des transferts par le Sporting Lisbonne, le latéral gauche de 19 ans n’a eu besoin que de cinq apparitions sous le maillot Rouge et Bleu pour convaincre les dirigeants du Paris Saint-Germain.

En effet, selon les informations relayées ce mardi par le journaliste Fabrizio Romano, spécialiste mercato pour Sky Sport Italia, « le Paris Saint-Germain est enthousiaste au sujet de l’impact de Nuno Mendes. Le plan est de le recruter définitivement en 2022 en payant l’option d’achat de 40 millions d’euros. » Prêté avec option d’achat, le jeune international portugais pourrait ainsi rester définitivement au PSG l’été prochain. Une chose qui va ravir énormément le principal concerné.

Mercato PSG : Nuno Mendes en rêvait déjà

À la recherche d’un arrière gauche, le Paris Saint-Germain a enregistré la signature de Nuno Mendes dans le cadre d’un prêt payant de 7 millions d’euros assorti d’une option d’achat fixée à 40 millions d’euros. Interrogé le mois dernier par le site officiel du PSG, le jeune compatriote de Cristiano Ronaldo a ouvertement avoué vouloir s’inscrire dans la durée.

« Mon objectif, c’est de donner le maximum pour que le club me fasse confiance et que je reste définitivement. Je suis heureux d’être au Paris Saint-Germain. Je donnerai le maximum pour ce grand club, je le représenterai avec une immense fierté. Je vais tout donner chaque jour », expliquait-il déjà. Leonardo et la direction du PSG vont donc bientôt réaliser le rêve de Nuno Mendes.