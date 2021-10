Real Madrid Mercato : Hazard à Chelsea, une première réponse !

Publié par Timothée Jean le 12 octobre 2021 à 18:31

Selon les informations fournies par la presse espagnole, Eden Hazard reste un éventuel candidat au départ du Real Madrid. L’international belge est même annoncé vers un retour à Chelsea. Mais cette rumeur grandissante vient d’être démentie.

Real Madrid Mercato : Hazard, il n’y a rien de concret avec Chelsea !

Après trois années passées au Real Madrid, Eden Hazard va-t-il retourner dans son ancienne formation de Chelsea ? Cette éventualité a été évoquée dans la presse espagnole. Le média El Nacional révèle ce mardi que les dirigeants londoniens ont sondé leurs homologues madrilènes en vue d’un transfert du Diable Rouge à l'issue de la saison.

La direction de Chelsea aurait pris des renseignements concernant Eden Hazard, notamment sur sa disponibilité et le prix réclamé par le Real Madrid pour son transfert. Un montant de 40 millions d’euros est évoqué par le journal espagnol. Mais contrairement à ce qui est annoncé par la presse espagnole, les Blues n’ont pas encore approché le Real Madrid pour récupérer leur ancien attaquant. C’est en tout cas ce qu’annonce Fabrizio Romano sur sa chaine Twitch. Le journaliste italien assure qu’« il n’y a rien de concret entre le Real Madrid et Chelsea concernant Eden Hazard ».

Chelsea pas intéressé par Eden Hazard ?

Si Eden Hazard traverse actuellement une période compliquée au Real Madrid, son retour à Chelsea semble quasi impossible. Car l'entraîneur des Blues, Thomas Tuchel, dispose déjà de plusieurs attaquants (Werner, Ziyech, Havertz, Mount, Pulisic) et a récemment mis la main sur une nouvelle arme offensive. Romelu Lukaku a fait son retour à Chelsea cet été contre un chèque de plus de 130 M€. Dans ces conditions, on voit mal le joueur de 30 ans rejoindre Chelsea, d’autant plus que Thomas Tuchel ne semble pas vraiment emballé par son profil. Mais la donne pourrait changer en cas d’un départ à Chelsea.

