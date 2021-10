FC Nantes Mercato : Fabio ouvre une porte de sortie au FCN

Publié par ALEXIS le 13 octobre 2021 à 11:12

Après leur passage à Fluminense et Manchester United, Fabio, défenseur du FC Nantes, et son frère Rafael nourrissent l’espoir de rejouer ensemble dans un même club. Le Canari aimerait le retrouver au Brésil où il a signé à Botafogo, cet été.

FC Nantes : Fabio veut rejoindre Rafael à Botafogo

Fabio a rejoint son frère jumeau en Ligue 1 en 2018, mais il a signé au FC Nantes. Rafael lui était à l’ OL et a quitté le club rhodanien en septembre 2020 pour Istanbul Başakşehir. Il a rompu son contrat après seulement une saison en Turquie. Retourné dans son pays natal, le défenseur latéral a déposé ses valises à Botafogo, jusqu’au 31 décembre 2023. Et comme au début de leur carrière, les deux frangins souhaitent jouer ensemble. En tout cas, Fabio, dont le contrat au FCN expire en juin 2022, veut rejoindre Rafael au sein du club basé à Rio de Janeiro. « C'est clair que ça donne envie d'aller jouer à Botafogo, ce qui est notre rêve d'enfant, c'est notre club de cœur. L'envie est grande oui », a-t-il déclaré à ESPN.

Cependant, le défenseur évoque une clause dans son contrat qui ne lui permet pas de signer avec le club de son choix cet hiver, sauf si le FC Nantes décide de le transférer. « J’ai un contrat ici, je dois penser à ma famille et au reste. Au final, beaucoup de gens en parlent, mais je ne peux pas signer de précontrat (en janvier, ndlr). J'ai une clause dans mon bail qui active une prolongation automatique si je joue 25 matchs dans la saison. Peu de gens le savent », a-t-il expliqué.

Les deux frères ont joué ensemble 9 ans

Pour mémoire, Fabio et Rafael ont été formés à Fluminense (2005-2008) avant de rejoindre Manchester United. Le premier est resté chez les Red Devils de 2008 à juin 2014 (6 ans) et a signé à Cardiff City après. Le deuxième a passé 7 saisons consécutives (2008-2015) à Old Trafford avant de s'engager avec l’Olympique Lyonnais.